Раздел: Россия
В Москве обрушилась конструкция возле метро: несколько пострадавших
Обстоятельства ЧП выясняются.
В Москве возле станции метро Улица 1905 года обвалилась строительная конструкция
В результате пострадали 5 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Авария произошла из-за большого количества снега на крыше.
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В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, пострадали 5 человек. Из них трое местных жителей и двое приезжих.
В Москве возле станции метро Улица 1905 года обвалилась строительная конструкция
В результате пострадали 5 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Авария произошла из-за большого количества снега на крыше.
Читайте также: Путин сказал, что думает по поводу «кремлевского доклада»
В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, пострадали 5 человек. Из них трое местных жителей и двое приезжих.
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