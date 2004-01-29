В Москве обрушилась конструкция возле метро: несколько пострадавших

Похожие новости по теме

В Московском метро произошло возгорание. Количество пострадавших увеличилось уже до 14 человек. В правоохранительных органах сообщили, что из тоннеля возле станции метро «Охотный ряд» из поезда, который остановился в перегоне, пожарные продолжают эвакуировать людей. Выявлено уже 14 пострадавших, троих из них госпитализировали