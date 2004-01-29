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Раздел: Россия  
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В Москве обрушилась конструкция возле метро: несколько пострадавших

В Москве обрушилась конструкция возле метро: несколько пострадавшихОбстоятельства ЧП выясняются.

В Москве возле станции метро Улица 1905 года обвалилась строительная конструкция

В результате пострадали 5 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Авария произошла из-за большого количества снега на крыше.

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В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, пострадали 5 человек. Из них трое местных жителей и двое приезжих.

В Москве обрушилась конструкция возле метро: несколько пострадавших
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 Теги: Москва, ЧП

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Сегодня, 22:30 » Автор: Наталия Невская
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