Раздел: Россия
Российские военные проводят учения в Приднестровье
МИД Молдовы выступил с осуждением действий РФ.
Министерство иностранных дел Молдовы выражает возмущение в связи с военными учениями российских военных, которые начались на территории Приднестровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выражает возмущение в связи с проведением очередных военных учений на территории Приднестровья военнослужащими РФ. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает Укринформ.
"Согласно опубликованной на сайте Министерства обороны РФ информации дислоцированная в Приднестровском регионе Молдовы оперативная группа российских войск вновь проводит военные учения, цель которых формулируется как "борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, использующего оружие массового уничтожения". МИД выражает недоумение и возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных в регионе российских войск. Обеспокоенность молдавских властей вызвана и тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья", - говорится в сообщении.
В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает подобные действия, которые напрямую угрожают суверенитету и территориальной целостности государства.
Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы напоминают об обязательствах РФ по выводу своих войск и вооружения с территории страны в соответствии с подписанным еще в 1992 году Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре.
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Ранее сообщалось, что власти Молдовы собираются нанять международную юридическую фирму, чтобы оценить ущерб от оккупации Приднестровья российскими силами.
Министерство иностранных дел Молдовы выражает возмущение в связи с военными учениями российских военных, которые начались на территории Приднестровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выражает возмущение в связи с проведением очередных военных учений на территории Приднестровья военнослужащими РФ. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает Укринформ.
"Согласно опубликованной на сайте Министерства обороны РФ информации дислоцированная в Приднестровском регионе Молдовы оперативная группа российских войск вновь проводит военные учения, цель которых формулируется как "борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, использующего оружие массового уничтожения". МИД выражает недоумение и возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных в регионе российских войск. Обеспокоенность молдавских властей вызвана и тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья", - говорится в сообщении.
В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает подобные действия, которые напрямую угрожают суверенитету и территориальной целостности государства.
Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы напоминают об обязательствах РФ по выводу своих войск и вооружения с территории страны в соответствии с подписанным еще в 1992 году Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре.
Читайте также: В Москве неизвестные стреляли в бывшего банкира
Ранее сообщалось, что власти Молдовы собираются нанять международную юридическую фирму, чтобы оценить ущерб от оккупации Приднестровья российскими силами.
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