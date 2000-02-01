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Раздел: Россия  
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В московском метро погибла женщина от удара поезда

В московском метро погибла женщина от удара поезда Женщину задел проезжающий поезд.

Женщина скончалась от удара, полученного от проезжающего поезда в московском метро на Таганско-Краснопресненской линии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВГолос.

Представитель УВД столичного метрополитена Алексей Мышляев уточнил, что инцидент произошел в 8:25 на станции "Пушкинская".

Как выяснилось в ходе опроса свидетелей, "девушка, находясь на платформе за заградительной линией, наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим к платформе подвижным составом".

К пострадавшей вызвали медиков, которые констатировали смерть пассажирки.

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Информация об инциденте передана в прокуратуру на московском метрополитене.
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 Теги: Москва, метро

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Сегодня, 11:36 » Автор: Татьяна Шедько
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