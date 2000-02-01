В московском метро погибла женщина от удара поезда

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Кстати, это уже не первый случай чрезвычайного происшествия в московском метро. 5 мая нынешнего года между станциями «Выхино» и «Рязанский проспект» на Таганско-Краснопресненской линии произошло задымление из-за короткого замыкания кабеля. 300 человек были оперативно эвакуированы, троих госпитализировали. В прошлом году 11-го