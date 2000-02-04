Раздел: Россия
В России массово конфискуют деньги у вкладчиков
Из-за банкротства банков в 2017 году пострадали 55,5 тысяч российских вкладчиков.
Пока в некогда крупнейших частных банках зияют "дыры" на сотни миллиардов российских рублей, а их руководство и собственники продолжают оставаться невидимыми для правосудия, государство бросает судебную машину против бывших вкладчиков лопнувших банков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартия
Агентство по страхованию вкладов массово подает иски против физлиц, которые успели вывести свои деньги с депозитов до того, как банк лишился лицензии и был объявлен банкротом.
Против вкладчиков Военно-промышленного банка подано как минимум 150 исков, против клиентов Татфондбанка - не менее 400, всего же по стране счет, вероятно, идет на тысячи. Суды при этом встают на сторону АСВ, иски рассматриваются "под копирку", иногда за 10-15 минут, рассказал "Ъ" Дмитрий Школяренко, сын одного из вкладчиков ВПБ.
Доводы о том, что клиенты не были осведомлены о неплатежеспособности банка и лишь использовали законное право распоряжаться своими деньгами, в расчет не принимаются.
АСВ ссылается на то, что вклады снимались, когда у банка уже была "картотека" - перечень не исполненных обязательств перед другими кредиторами. Это дает основания полагать, что сговор менеджеров банка и клиентов "не исключен", сказал близкий к АСВ источник.
Впрочем, признает он, наличие картотеки не мешает банку выдавать деньги, если они есть в кассе, - таких ограничений в законодательстве нет.
После того, как снятие вклада признается недействительным, гражданин должен вернуть банку денежные средства. "Если же денег нет, пристав распродает его имущество для погашения взысканной суммы. В отсутствие имущества гражданин может быть обанкрочен", - указывает Алексей Костоваров из АБ "Линия права".
Обязательства банка перед клиентом при этом восстанавливаются - на сумму до 1,4 миллиона рублей он может получить страховое возмещение. Если же депозит больше - возврат не гарантирован, остаток гасится из конкурсной массы. Она же используется АСВ для оплаты услуг адвокатов, взыскивающих деньги вкладчиков в судах.
АСВ, очевидно, пытается пополнить свои резервы, истощенные многочисленными отзывами лицензий: фонд страхования вкладов, которым управляет агенство, представляет из себя дыру - его размер отрицательный, и это отрицательное значение растет, указывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
С 2014 года фонд пополняется главным образом за счет печатного станка ЦБ, предоставившего АСВ кредит более чем на 800 миллиардов рублей.
Но "подобные действия подрывают доверие физлиц к банковской системе в целом, поскольку добросовестные граждане, опасаясь подобных споров, побоятся хранить средства во вкладах", отмечает глава АРБ Гарегин Тосунян. По его словам, ассоциация "обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по данному вопросу".
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По данным АСВ, из-за банкротства банков в 2017 году пострадали 55,5 тысяч российских вкладчиков, каждый из которых хранил на депозитах сумму выше застрахованной. Суммарно они потеряли 25,5 миллиарда рублей.
Пока в некогда крупнейших частных банках зияют "дыры" на сотни миллиардов российских рублей, а их руководство и собственники продолжают оставаться невидимыми для правосудия, государство бросает судебную машину против бывших вкладчиков лопнувших банков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартия
Агентство по страхованию вкладов массово подает иски против физлиц, которые успели вывести свои деньги с депозитов до того, как банк лишился лицензии и был объявлен банкротом.
Против вкладчиков Военно-промышленного банка подано как минимум 150 исков, против клиентов Татфондбанка - не менее 400, всего же по стране счет, вероятно, идет на тысячи. Суды при этом встают на сторону АСВ, иски рассматриваются "под копирку", иногда за 10-15 минут, рассказал "Ъ" Дмитрий Школяренко, сын одного из вкладчиков ВПБ.
Доводы о том, что клиенты не были осведомлены о неплатежеспособности банка и лишь использовали законное право распоряжаться своими деньгами, в расчет не принимаются.
АСВ ссылается на то, что вклады снимались, когда у банка уже была "картотека" - перечень не исполненных обязательств перед другими кредиторами. Это дает основания полагать, что сговор менеджеров банка и клиентов "не исключен", сказал близкий к АСВ источник.
Впрочем, признает он, наличие картотеки не мешает банку выдавать деньги, если они есть в кассе, - таких ограничений в законодательстве нет.
После того, как снятие вклада признается недействительным, гражданин должен вернуть банку денежные средства. "Если же денег нет, пристав распродает его имущество для погашения взысканной суммы. В отсутствие имущества гражданин может быть обанкрочен", - указывает Алексей Костоваров из АБ "Линия права".
Обязательства банка перед клиентом при этом восстанавливаются - на сумму до 1,4 миллиона рублей он может получить страховое возмещение. Если же депозит больше - возврат не гарантирован, остаток гасится из конкурсной массы. Она же используется АСВ для оплаты услуг адвокатов, взыскивающих деньги вкладчиков в судах.
АСВ, очевидно, пытается пополнить свои резервы, истощенные многочисленными отзывами лицензий: фонд страхования вкладов, которым управляет агенство, представляет из себя дыру - его размер отрицательный, и это отрицательное значение растет, указывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
С 2014 года фонд пополняется главным образом за счет печатного станка ЦБ, предоставившего АСВ кредит более чем на 800 миллиардов рублей.
Но "подобные действия подрывают доверие физлиц к банковской системе в целом, поскольку добросовестные граждане, опасаясь подобных споров, побоятся хранить средства во вкладах", отмечает глава АРБ Гарегин Тосунян. По его словам, ассоциация "обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по данному вопросу".
Читайте также: Кому из вкладчиков банков-банкротов вернут «кровные»?
По данным АСВ, из-за банкротства банков в 2017 году пострадали 55,5 тысяч российских вкладчиков, каждый из которых хранил на депозитах сумму выше застрахованной. Суммарно они потеряли 25,5 миллиарда рублей.
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