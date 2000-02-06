Россияне начали массово скупать лопаты

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С полудня и до 18:00 в пятницу в Москве выпало 53 мм осадков, что составляет 70% от июньской нормы

В этом году сентябрь синоптики назвали самым дождливым за все время метеорологических наблюдений. Норма осадков в месяц в Москве равна 65 миллиметров. К сегодняшнему утру выпала уже почти одна треть месячной нормы осадков, а самого начала месяца дождей выпало уже – 230% от месячной нормы. После таких осадков в Москве