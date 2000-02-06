Раздел: Россия
Россияне начали массово скупать лопаты
Спрос на этот товар вырос в 11 раз.
За прошедшие выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков. Снегопады стали мощнейшими за историю метеорологических наблюдений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В России из-за сильных снегопадов в некоторых регионах спрос на лопаты вырос в 11 раз. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает RT со ссылкой на данные Яндекс.Маркета.
Также отмечается, что спрос на снегоуборщики увеличился в восемь раз по сравнению с предыдущей неделей.
"Помимо аксессуаров для уборки снега, россияне стали чаще интересоваться автомобильным щетками, за неделю спрос в этой категории увеличился всемеро", – говорится в сообщении.
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Напомним, за прошедшие выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 40 см. Снегопады стали мощнейшими за историю метеонаблюдений. В московских аэропортах отменили и задержали более 850 рейсов.
За прошедшие выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков. Снегопады стали мощнейшими за историю метеорологических наблюдений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В России из-за сильных снегопадов в некоторых регионах спрос на лопаты вырос в 11 раз. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает RT со ссылкой на данные Яндекс.Маркета.
Также отмечается, что спрос на снегоуборщики увеличился в восемь раз по сравнению с предыдущей неделей.
"Помимо аксессуаров для уборки снега, россияне стали чаще интересоваться автомобильным щетками, за неделю спрос в этой категории увеличился всемеро", – говорится в сообщении.
Читайте также: Россиянин во время ссоры задушил бабушку
Напомним, за прошедшие выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 40 см. Снегопады стали мощнейшими за историю метеонаблюдений. В московских аэропортах отменили и задержали более 850 рейсов.
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