Раздел: Россия
В Москве арестовали известного бизнесмена
Суд взял под стражу Олега Мкртчана.
В Москве Басманный суд взял под стражу генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Сообщают, что бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
"Обстоятельства преступления пока не раскрываются, известно лишь, что в СИЗО его заключили до 5 апреля. Защита уже обжаловала это решение," - говорится в сообщении.
По данным "Коммерсант", уголовное дело против Мкртчана может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.
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В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, в 2012 год он был 13-м самым богатым жителем Украины.
В Москве Басманный суд взял под стражу генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Сообщают, что бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
"Обстоятельства преступления пока не раскрываются, известно лишь, что в СИЗО его заключили до 5 апреля. Защита уже обжаловала это решение," - говорится в сообщении.
По данным "Коммерсант", уголовное дело против Мкртчана может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.
Читайте также: В Москве напали на известного ведущего
В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, в 2012 год он был 13-м самым богатым жителем Украины.
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