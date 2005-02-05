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Раздел: Россия  
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В Москве арестовали известного бизнесмена

В Москве арестовали известного бизнесменаСуд взял под стражу Олега Мкртчана.

В Москве Басманный суд взял под стражу генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Сообщают, что бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

"Обстоятельства преступления пока не раскрываются, известно лишь, что в СИЗО его заключили до 5 апреля. Защита уже обжаловала это решение," - говорится в сообщении.

По данным "Коммерсант", уголовное дело против Мкртчана может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.

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В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, в 2012 год он был 13-м самым богатым жителем Украины.
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 Теги: Москва, бизнесмен

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Сегодня, 13:03 » Автор: Татьяна Шедько
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