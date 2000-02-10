Раздел: Россия
В Сети появились новые подробности секс-скандала в РФ
Расследование провёл российский оппозиционер.
Навальный подозревает заместителя главы российского правительства Сергея Приходько в получении взятки от олигарха Олега Дерипаски, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование, в котором говорится, что вице-премьер России Сергей Приходько получал взятки от российского олигарха Олега Дерипаски.
В фильме Навального приводятся видеозаписи и фотографии Приходько и Дерипаски с девушками на яхте миллиардера.
Команда оппозиционера, изучив соцсети и книгу присутствовавшей на яхте Анастасии Рыбки, пришла к выводу, что - это девушка из эскорта, побывавшая с высокопоставленным российским чиновником и олигархом в путешествии по Норвегии.
Ранее эта девушка присылала Навальному видео с угрозой, что одна из ее подруг займется с ним сексом и снимет это на камеру. После публикации расследования Рыбка поблагодарила оппозиционера за раскрутку.
Дерипаска заявил о намерении подать иск о защите чести и достоинства к Навальному за распространение "лживых обвинений".
Приходько, в свою очередь, навзал Навального "политическим неудачником, который в очередной раз попытался устроить провокацию". Дерипаску он назвал своим другом.
Корреспондент.net разбирался, в чем Навальный обвинил заместителя главы российского правительства Сергея Приходько.
Случайное расследование
История нового расследования началась с прихода девушек-провокаторов в штабы Навального в 2017 году: они были одеты в эротические костюмы полицейских, приставали к сотрудникам и волонтерам, записывали видео с критикой оппозиционера.
Когда команда Навального решила выяснить, кем являются эти девушки, то у одной из них - Насти Рыбки - в Instagram нашли фотографии Дерипаски.
При этом на одной яхте с миллиардером и Рыбкой также был замечен еще один мужчина. Дерипаска называет его Сергеем Эдуардовичем, а Рыбка - "боссом" миллиардера.
Навальный уверен, что этот мужчина является вице-премьером российского правительства, поскольку совпадает имя, внешность, а также тема разговора с Дерипаской - международные отношения, которые входят в сферу интересов Приходько.
Тот факт, что чиновник из высшего руководства страны отдыхал в 2016 году за границей на яхте богатейшего бизнесмена из списка Forbes, Навальный считает взяткой.
В своем фильме Навальный также демонстрирует фото недвижимости Приходько и его жены, подчеркивая при этом, что их официальных доходов явно недостаточно, чтобы располагать такими активами, как огромный дом посреди парка и две большие квартиры общем метражом 350 квадратных метров в престижном жилом здании в центре Москвы.
Кроме того, глава ФБК привел материалы ведущих американских СМИ, касающиеся связей Дерипаски с Полом Манафортом - экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа.
Американский лоббист является фигурантом уголовного дела, возбужденного спецпрокурором США по России Робертом Мюллером. Манафорта обвиняют, в частности, в сговоре с целью отмывания денег и незарегистрированной деятельности в качестве "иностранных агентов".
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Навальный делает вывод, что миллионы долларов, которые Манафорт должен Дерипаске, американец попытался возместить в форме частных брифингов для президента России Владимира Путина через олигарха как "секретный канал связи" с предвыборным штабом Трампа.
Навальный подозревает заместителя главы российского правительства Сергея Приходько в получении взятки от олигарха Олега Дерипаски, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование, в котором говорится, что вице-премьер России Сергей Приходько получал взятки от российского олигарха Олега Дерипаски.
В фильме Навального приводятся видеозаписи и фотографии Приходько и Дерипаски с девушками на яхте миллиардера.
Команда оппозиционера, изучив соцсети и книгу присутствовавшей на яхте Анастасии Рыбки, пришла к выводу, что - это девушка из эскорта, побывавшая с высокопоставленным российским чиновником и олигархом в путешествии по Норвегии.
Ранее эта девушка присылала Навальному видео с угрозой, что одна из ее подруг займется с ним сексом и снимет это на камеру. После публикации расследования Рыбка поблагодарила оппозиционера за раскрутку.
Дерипаска заявил о намерении подать иск о защите чести и достоинства к Навальному за распространение "лживых обвинений".
Приходько, в свою очередь, навзал Навального "политическим неудачником, который в очередной раз попытался устроить провокацию". Дерипаску он назвал своим другом.
Корреспондент.net разбирался, в чем Навальный обвинил заместителя главы российского правительства Сергея Приходько.
Случайное расследование
История нового расследования началась с прихода девушек-провокаторов в штабы Навального в 2017 году: они были одеты в эротические костюмы полицейских, приставали к сотрудникам и волонтерам, записывали видео с критикой оппозиционера.
Когда команда Навального решила выяснить, кем являются эти девушки, то у одной из них - Насти Рыбки - в Instagram нашли фотографии Дерипаски.
При этом на одной яхте с миллиардером и Рыбкой также был замечен еще один мужчина. Дерипаска называет его Сергеем Эдуардовичем, а Рыбка - "боссом" миллиардера.
Навальный уверен, что этот мужчина является вице-премьером российского правительства, поскольку совпадает имя, внешность, а также тема разговора с Дерипаской - международные отношения, которые входят в сферу интересов Приходько.
Тот факт, что чиновник из высшего руководства страны отдыхал в 2016 году за границей на яхте богатейшего бизнесмена из списка Forbes, Навальный считает взяткой.
В своем фильме Навальный также демонстрирует фото недвижимости Приходько и его жены, подчеркивая при этом, что их официальных доходов явно недостаточно, чтобы располагать такими активами, как огромный дом посреди парка и две большие квартиры общем метражом 350 квадратных метров в престижном жилом здании в центре Москвы.
Кроме того, глава ФБК привел материалы ведущих американских СМИ, касающиеся связей Дерипаски с Полом Манафортом - экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа.
Американский лоббист является фигурантом уголовного дела, возбужденного спецпрокурором США по России Робертом Мюллером. Манафорта обвиняют, в частности, в сговоре с целью отмывания денег и незарегистрированной деятельности в качестве "иностранных агентов".
Читайте также: В России из-за смерти пассажира вынуждено приземлился самолет
Навальный делает вывод, что миллионы долларов, которые Манафорт должен Дерипаске, американец попытался возместить в форме частных брифингов для президента России Владимира Путина через олигарха как "секретный канал связи" с предвыборным штабом Трампа.
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