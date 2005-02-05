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Раздел: Россия  
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ДТП с участием КамАЗа в России: восемь погибших

ДТП с участием КамАЗа в России: восемь погибшихВодитель и все пассажиры минивэна погибли.

Автокатастрофа произошла рано утром в Красноярском крае, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся на трассе с "КАМАЗом" и оба автомобиля слетели в кювет. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МЧС России в Красноярском крае.

Как выяснилось, водитель грузовика не пострадал, а вот водитель и все пассажиры минивэна погибли. Среди жертв страшного ДТП есть двое маленьких детей и несовершеннолетняя девушка. Личности погибших на данный момент устанавливаются.

На место автокатастрофы прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, а также исполняющий обязанности замгубернатора по Красноярскому краю Павел Солодков и руководители региональных управлений ГИБДД и МВД Российской Федерации.

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Обстоятельства аварии уточняются, не исключается версия того, что на заснеженной дороге была затруднена видимость, поэтому кто-то из водителей совершил роковую ошибку.
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 Теги: ДТП, Россия

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Сегодня, 13:17 » Автор: Анна Мартынова
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