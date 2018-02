Россию включили в список опасных для поездок стран

Госдепартамент США включил Россию в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью. Изменена классификация безопасности путешествий и для некоторых других стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Дело New Travel Advisories for U.S. Travelers, новая классификация стран мира для безопасности путешествий, опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.В страны первой категории американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности.Украина находится во второй группе стран: государства, где требуется "повышенная осторожность".Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть". В пояснении написано, что гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". Уточняется, что "условия в любой из этих стран могут измениться в любое время".В отношении России и ряда других стран, попавших в третью категорию, сказано, что там есть "особо опасные районы". "Например, мы можем посоветовать гражданам США "повысить осторожность" (уровень 2) в стране, но "пересмотреть путешествие" (уровень 3) в определенную область внутри страны", — говорится в сообщении.В четвертую, самую опасную группу включены страны, куда американским гражданам ездить не рекомендуется. В эту группу вошли Афганистан, ЮАР, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен.безопасность путешествийКак сообщается на сайте, в новом обновленном центре Департамента для информации путешественника travel.state.gov будут размещены все туристические рекомендации, последние оповещения, выпущенные для каждой страны, и интерактивная карта в формате, удобном для мобильных устройств. А также предлагается получать нужную информацию в Twitterи Facebook.Показатели риска, используемые при присвоении категории:C — Преступление: Широко распространенная насильственная или организованная преступность присутствует в районах страны. Местные правоохранительные органы могут иметь ограниченную способность реагировать на серьезные преступления.T — Терроризм: произошли террористические атаки и/или существуют конкретные угрозы в отношении гражданских лиц и групп.U — Гражданские беспорядки: существует политическая, экономическая, религиозная и/или этническая нестабильность, которая может вызвать насилие, серьезные нарушения и/или риски для безопасности.H — Здоровье: существуют риски для здоровья, включая нынешние вспышки заболеваний или кризис, который нарушает медицинскую инфраструктуру страны.N — Стихийные бедствия: стихийное бедствие или его последствия представляют опасность.E — Ограниченное по времени мероприятие: краткосрочное мероприятие — такое, как выборы, спортивное мероприятие или другие инциденты, которые могут представлять угрозу безопасности.O — Другое: существуют потенциальные риски, не охваченные предыдущими показателями риска.Госдепартамент США будет пересматривать решения по странам, попавшим в третью и четвертую категории каждые шесть месяцев или быстрее, если того потребует ситуация.