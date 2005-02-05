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Россию включили в список опасных для поездок стран

Россию включили в список опасных для поездок стран

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New York Times: некоторые страны призывают отстранить Россию от Олимпиады Представители антидопинговых ведомств 10 стран и 20-ти групп спортсменов требуют отстранения всей сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.