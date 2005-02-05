Раздел: Россия
Россию включили в список опасных для поездок стран
США включили Россию в группу стран, поездки в которые американцам предлагается "избегать в связи с серьезными рисками в плане безопасности"
Госдепартамент США включил Россию в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью. Изменена классификация безопасности путешествий и для некоторых других стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Дело.
New Travel Advisories for U.S. Travelers, новая классификация стран мира для безопасности путешествий, опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.
В страны первой категории американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности.
Украина находится во второй группе стран: государства, где требуется "повышенная осторожность".
Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть". В пояснении написано, что гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". Уточняется, что "условия в любой из этих стран могут измениться в любое время".
В отношении России и ряда других стран, попавших в третью категорию, сказано, что там есть "особо опасные районы". "Например, мы можем посоветовать гражданам США "повысить осторожность" (уровень 2) в стране, но "пересмотреть путешествие" (уровень 3) в определенную область внутри страны", — говорится в сообщении.
В четвертую, самую опасную группу включены страны, куда американским гражданам ездить не рекомендуется. В эту группу вошли Афганистан, ЮАР, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен.
безопасность путешествий
Как сообщается на сайте, в новом обновленном центре Департамента для информации путешественника travel.state.gov будут размещены все туристические рекомендации, последние оповещения, выпущенные для каждой страны, и интерактивная карта в формате, удобном для мобильных устройств. А также предлагается получать нужную информацию в Twitterи Facebook.
Показатели риска, используемые при присвоении категории:
C — Преступление: Широко распространенная насильственная или организованная преступность присутствует в районах страны. Местные правоохранительные органы могут иметь ограниченную способность реагировать на серьезные преступления.
T — Терроризм: произошли террористические атаки и/или существуют конкретные угрозы в отношении гражданских лиц и групп.
U — Гражданские беспорядки: существует политическая, экономическая, религиозная и/или этническая нестабильность, которая может вызвать насилие, серьезные нарушения и/или риски для безопасности.
H — Здоровье: существуют риски для здоровья, включая нынешние вспышки заболеваний или кризис, который нарушает медицинскую инфраструктуру страны.
N — Стихийные бедствия: стихийное бедствие или его последствия представляют опасность.
E — Ограниченное по времени мероприятие: краткосрочное мероприятие — такое, как выборы, спортивное мероприятие или другие инциденты, которые могут представлять угрозу безопасности.
O — Другое: существуют потенциальные риски, не охваченные предыдущими показателями риска.
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Госдепартамент США будет пересматривать решения по странам, попавшим в третью и четвертую категории каждые шесть месяцев или быстрее, если того потребует ситуация.
Госдепартамент США включил Россию в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью. Изменена классификация безопасности путешествий и для некоторых других стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Дело.
New Travel Advisories for U.S. Travelers, новая классификация стран мира для безопасности путешествий, опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.
В страны первой категории американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности.
Украина находится во второй группе стран: государства, где требуется "повышенная осторожность".
Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть". В пояснении написано, что гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". Уточняется, что "условия в любой из этих стран могут измениться в любое время".
В отношении России и ряда других стран, попавших в третью категорию, сказано, что там есть "особо опасные районы". "Например, мы можем посоветовать гражданам США "повысить осторожность" (уровень 2) в стране, но "пересмотреть путешествие" (уровень 3) в определенную область внутри страны", — говорится в сообщении.
В четвертую, самую опасную группу включены страны, куда американским гражданам ездить не рекомендуется. В эту группу вошли Афганистан, ЮАР, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен.
безопасность путешествий
Как сообщается на сайте, в новом обновленном центре Департамента для информации путешественника travel.state.gov будут размещены все туристические рекомендации, последние оповещения, выпущенные для каждой страны, и интерактивная карта в формате, удобном для мобильных устройств. А также предлагается получать нужную информацию в Twitterи Facebook.
Показатели риска, используемые при присвоении категории:
C — Преступление: Широко распространенная насильственная или организованная преступность присутствует в районах страны. Местные правоохранительные органы могут иметь ограниченную способность реагировать на серьезные преступления.
T — Терроризм: произошли террористические атаки и/или существуют конкретные угрозы в отношении гражданских лиц и групп.
U — Гражданские беспорядки: существует политическая, экономическая, религиозная и/или этническая нестабильность, которая может вызвать насилие, серьезные нарушения и/или риски для безопасности.
H — Здоровье: существуют риски для здоровья, включая нынешние вспышки заболеваний или кризис, который нарушает медицинскую инфраструктуру страны.
N — Стихийные бедствия: стихийное бедствие или его последствия представляют опасность.
E — Ограниченное по времени мероприятие: краткосрочное мероприятие — такое, как выборы, спортивное мероприятие или другие инциденты, которые могут представлять угрозу безопасности.
O — Другое: существуют потенциальные риски, не охваченные предыдущими показателями риска.
Читайте также: В МИД призвали украинцев не посещать ряд опасных стран
Госдепартамент США будет пересматривать решения по странам, попавшим в третью и четвертую категории каждые шесть месяцев или быстрее, если того потребует ситуация.
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