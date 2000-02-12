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Москва настаивает, что минские соглашения должна выполнять Украина, а не Россия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров открыто заявил, что кваризеспублики - это части Украины.

В России в который раз заявили, что Донбасс должен быть украинским.