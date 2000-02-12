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Раздел: Россия  
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Лавров сделал важное заявление о признании "ДНР" и "ЛНР"

Лавров сделал важное заявление о признании "ДНР" и "ЛНР" Глава МИД РФ прокомментировал возможность признания самопровозглашённых республик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в интервью "Россия-1", передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

По мнению министра, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой", а Киев норовит окончательно "сломать минские договоренности".

"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", - подчеркнул Лавров.

Также Лавров отметил, что на Западе "укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко".

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"По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и внести необходимые исправления в своих действиях", - рассказал Лавров, имея в виду принятие Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса.
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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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