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Лавров сделал важное заявление о признании "ДНР" и "ЛНР"
Глава МИД РФ прокомментировал возможность признания самопровозглашённых республик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в интервью "Россия-1", передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По мнению министра, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой", а Киев норовит окончательно "сломать минские договоренности".
"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", - подчеркнул Лавров.
Также Лавров отметил, что на Западе "укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко".
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"По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и внести необходимые исправления в своих действиях", - рассказал Лавров, имея в виду принятие Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в интервью "Россия-1", передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По мнению министра, отступление от минских соглашений будет "колоссальной ошибкой", а Киев норовит окончательно "сломать минские договоренности".
"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", - подчеркнул Лавров.
Также Лавров отметил, что на Западе "укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко".
Читайте также: Россия обменялась шпионами с одной из стран Европы
"По нашим данным европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие, как говорится, послания передают. И настоятельно рекомендуют все-таки понять контрпродуктивность таких подходов и внести необходимые исправления в своих действиях", - рассказал Лавров, имея в виду принятие Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса.
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