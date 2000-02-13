Раздел: Россия
Песков сообщил о болезни Путина
Несмотря на состояние здоровья, президент РФ пока продолжает работать.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин заболел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twиtter.
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"Песков о здоровье Путина: Простудился, но продолжает работать. Недомогание не отразилось на графике президента", – написал Смирнов.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин заболел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twиtter.
Читайте также: Собчак рассказала о планах Путина относительно Донбасса
"Песков о здоровье Путина: Простудился, но продолжает работать. Недомогание не отразилось на графике президента", – написал Смирнов.
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