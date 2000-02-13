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Раздел: Россия  
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Песков сообщил о болезни Путина

Песков сообщил о болезни Путина Несмотря на состояние здоровья, президент РФ пока продолжает работать.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин заболел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Об этом сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twиtter.

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"Песков о здоровье Путина: Простудился, но продолжает работать. Недомогание не отразилось на графике президента", – написал Смирнов.
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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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