Песков сообщил о болезни Путина

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Песков пока не знает, пойдет ли президент Путин на новый срок.

Дмитрий Песков высказался о журналистах, которые пытаются демонизировать действующего президента РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называет абсурдом попытки "демонизировать" Владимира Путина и обвинить его в авторитаризме. Об этом он сказал на телеканале "Рен-ТВ".