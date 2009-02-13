Песков не стал говорить о потерях РФ в Сирии

Всего по данным российских СМИ там погибло 600 граждан РФ.



В Кремле располагают данными только о военнослужащих вооруженных сил России, которые находятся в Сирии. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает интернет-издание



"Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции вооруженных сил, ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем", - заявил Песков.



Пресс-секретарь порекомендовал по этому вопросу обращаться в Министерство обороны.



Напомним, ранее американское командование заявило, что 7 февраля силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб Сирийских демократических сил, где находились американские советники.



В Минобороны РФ позже заявили, что российских военнослужащих в зоне удара коалиции не было, а в результате обстрела ранены 25 сирийских ополченцев.



Вместе с тем, стало известно, что погибли двое россиян − казак Владимир Логинов и член незарегистрированной оппозиционной партии Другая Россия Кирилл Ананьев.



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Всего, по данным российских СМИ, в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Кремле располагают данными только о военнослужащих вооруженных сил России, которые находятся в Сирии. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции вооруженных сил, ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем", - заявил Песков.Пресс-секретарь порекомендовал по этому вопросу обращаться в Министерство обороны.Напомним, ранее американское командование заявило, что 7 февраля силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб Сирийских демократических сил, где находились американские советники.В Минобороны РФ позже заявили, что российских военнослужащих в зоне удара коалиции не было, а в результате обстрела ранены 25 сирийских ополченцев.Вместе с тем, стало известно, что погибли двое россиян − казак Владимир Логинов и член незарегистрированной оппозиционной партии Другая Россия Кирилл Ананьев.Всего, по данным российских СМИ, в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян.



