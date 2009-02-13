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Раздел: Россия  
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Песков не стал говорить о потерях РФ в Сирии

Песков не стал говорить о потерях РФ в СирииВсего по данным российских СМИ там погибло 600 граждан РФ.

В Кремле располагают данными только о военнослужащих вооруженных сил России, которые находятся в Сирии. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции вооруженных сил, ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем", - заявил Песков.

Пресс-секретарь порекомендовал по этому вопросу обращаться в Министерство обороны.

Напомним, ранее американское командование заявило, что 7 февраля силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб Сирийских демократических сил, где находились американские советники.

В Минобороны РФ позже заявили, что российских военнослужащих в зоне удара коалиции не было, а в результате обстрела ранены 25 сирийских ополченцев.

Вместе с тем, стало известно, что погибли двое россиян − казак Владимир Логинов и член незарегистрированной оппозиционной партии Другая Россия Кирилл Ананьев.

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Всего, по данным российских СМИ, в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян.
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 Теги: Песков, Сирия

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Сегодня, 13:46 » Автор: Богдан Процив
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Сергей  
Сегодня, 13:56

Этим кремлядям глубоко насрать на свой народ и сколько где найдет свое последнее пристанище их абсолютно не интересует!

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