Раздел: Россия
Россия отказалась платить членский взнос в ПАСЕ
Решение было принято советом государственной думы.
Совет Госдумы России не утвердил уплату взноса за 2018 в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Он отметил, что решение касается только ПАСЕ, а не общего взноса в Совет Европы.
"Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать внимание ", –сказал Мельников.
Почему Россия не от взноса? Такой кампанией шантажа Россия добивается снятия с себя политических санкций в ПАСЕ. Ведь после аннексии Крыма ассамблея лишила ее делегацию права голоса и ряда значительных полномочий. После этого ежегодно в январе парламент России сам отказывался от участия в работе ПАСЕ.
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Между тем из-за отсутствия российских денег в организации уже начался финансовый кризис. Совет Европы хочет внести изменения в регламент, на которых настаивает Россия для своего возвращения. Для этого даже создали специальный комитет.
Совет Госдумы России не утвердил уплату взноса за 2018 в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Он отметил, что решение касается только ПАСЕ, а не общего взноса в Совет Европы.
"Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать внимание ", –сказал Мельников.
Почему Россия не от взноса? Такой кампанией шантажа Россия добивается снятия с себя политических санкций в ПАСЕ. Ведь после аннексии Крыма ассамблея лишила ее делегацию права голоса и ряда значительных полномочий. После этого ежегодно в январе парламент России сам отказывался от участия в работе ПАСЕ.
Читайте также: Песков сообщил о болезни Путина
Между тем из-за отсутствия российских денег в организации уже начался финансовый кризис. Совет Европы хочет внести изменения в регламент, на которых настаивает Россия для своего возвращения. Для этого даже создали специальный комитет.
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