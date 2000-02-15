Раздел: Россия
Концерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка из-за санкций
Вероятность снятия ограничений в ближайшие годы минимальна.
Введенные против АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") санкции закрыли для предприятия вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия, сообщается в квартальном отчете предприятия в среду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Секторальные санкции, введенные в 2014 году против АО "Концерн "Калашников" со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и пр. оказали негативное влияние на предприятие: страны-санкционеры закрыли АО "Концерн "Калашников" вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия", – говорится в отчете за четвертый квартал 2017 года.
"Произведено отключение предприятия от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, затруднившей оплату поставок на экспорт спортивно-охотничьего оружия", – говорится также в документе.
Отмечается, что "в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна".
В отчете также говорится, что снижение курса рубля негативно отразилось на реализации проектов технического перевооружения ключевых бизнес-направлений концерна за счет роста стоимости импортного оборудования в рублевом исчислении и заемных средств.
"Негативное влияние снижение курса национальной валюты оказало и на производственную деятельность", – сообщается в квартальном отчете.
Там уточняется, что "Калашников" при производстве продукции использует покупные комплектующие изделия, имеющие в своем составе импортные компоненты.
"Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию закупок сырья, материалов, ПКИ, инструмента, пр., стоимость которых зависит от курсов иностранных валют", - говорится в документе.
Вместе с тем, сообщается, что "девальвация рубля повысила ценовую конкурентоспособность продукции предприятия на внутреннем и внешнем рынках, что связано с отставанием роста затрат, выраженных в рублях, от роста цен, выраженных в валюте (возможность предоставления скидок с сохранением положительной рентабельности сделок)".
По той же причине, по мнению предприятия, ослаблено давление со стороны импорта гражданского стрелкового оружия на российском рынке.
Читайте также: В России банки готовятся к отключению от международной системы расчетов
Ранее сообщалось, что на смену "калашам" в украинской армии придут винтовки М-16.
Введенные против АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") санкции закрыли для предприятия вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия, сообщается в квартальном отчете предприятия в среду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Секторальные санкции, введенные в 2014 году против АО "Концерн "Калашников" со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и пр. оказали негативное влияние на предприятие: страны-санкционеры закрыли АО "Концерн "Калашников" вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия", – говорится в отчете за четвертый квартал 2017 года.
"Произведено отключение предприятия от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, затруднившей оплату поставок на экспорт спортивно-охотничьего оружия", – говорится также в документе.
Отмечается, что "в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна".
В отчете также говорится, что снижение курса рубля негативно отразилось на реализации проектов технического перевооружения ключевых бизнес-направлений концерна за счет роста стоимости импортного оборудования в рублевом исчислении и заемных средств.
"Негативное влияние снижение курса национальной валюты оказало и на производственную деятельность", – сообщается в квартальном отчете.
Там уточняется, что "Калашников" при производстве продукции использует покупные комплектующие изделия, имеющие в своем составе импортные компоненты.
"Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию закупок сырья, материалов, ПКИ, инструмента, пр., стоимость которых зависит от курсов иностранных валют", - говорится в документе.
Вместе с тем, сообщается, что "девальвация рубля повысила ценовую конкурентоспособность продукции предприятия на внутреннем и внешнем рынках, что связано с отставанием роста затрат, выраженных в рублях, от роста цен, выраженных в валюте (возможность предоставления скидок с сохранением положительной рентабельности сделок)".
По той же причине, по мнению предприятия, ослаблено давление со стороны импорта гражданского стрелкового оружия на российском рынке.
Читайте также: В России банки готовятся к отключению от международной системы расчетов
Ранее сообщалось, что на смену "калашам" в украинской армии придут винтовки М-16.
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