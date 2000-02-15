Концерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка из-за санкций

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В России банки готовятся к отключению от международной системы расчетов В России считают, что от этого потеряет не только Россия, но и Европа и США.

9 мая в России презентуют новый автомат Калашникова «Гвоздем» парада на Красной площади в Москве, как ожидается, станет российский танк новейшего образца Т-14 «Армата».