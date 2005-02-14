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Раздел: Россия  
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Россия убирает блокпосты на админгранице с Крымом: названа причина

Россия убирает блокпосты на админгранице с Крымом: названа причинаЧасть блокпостов убирают с админграницы.

Российская сторона приводит систему контроля на админгранице с Крымом к стандартам, которые существуют на всех остальных участках их границы. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает УНН со ссылкой на помощника председателя Госпогранслужбы Олега Слободяна, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, после этого граждан будут меньше останавливать при пересечении админграницы с Крымом.

"Блокпосты, которые стояли непосредственно на админгранице, они снимают и оставляют систему видеонаблюдения, развивают пункты пропуска на аннексированной территории и укрепляют их. Фактически они приводят систему контроля на админгранице к тем стандартам, которые у них на других, так называемых мирных участках границы. Теперь, условно говоря, при пересечении этого участка, у граждан, которые едут в Крым, или выезжают оттуда, будет меньше позиций, где их будут останавливать", – рассказал Слободян.

Он добавил, что убирая так называемые блокпосты, российская сторона хочет показать, что "здесь проходит их граница, такая же, как и в других местах".

В то же время в пограничном управлении ФСБ по Республике Крым и Крымском филиале ФГКУ Росгранстрой сообщили об "оснащении пунктов пропуска с Украиной новыми современными средствами защиты и наблюдения".

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"Смонтированы и уже запущены в эксплуатацию системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические средства, позволяющие дистанционно контролировать приграничную территорию. Это избавляет от необходимости физического патрулирования российско-украинской границы и повышает надежность охраны госграницы", – цитирует ведомство Российская Газета.
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 Теги: Россия, Крым, блокпост

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Сегодня, 13:35 » Автор: Татьяна Шедько
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