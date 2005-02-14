Раздел: Россия
В России хакеры украли из банка почти 340 миллионов
Кража произошла через систему банковских платежей SWIFT.
Неизвестные злоумышленники в конце 2017 году с помощью международной системы банковских платежей SWIFT вывели из российского банка "Глобэкс" почти 340 млн рублей (около $6 млн), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает Прайм со ссылкой на "Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год" одного из департаментов Центробанка России.
Отмечается, что атака была проведена с использованием каналов международной системы передачи финансовых сообщений и платежей SWIFT.
"В Банк России направлена информация об одной успешной атаке на рабочее место оператора системы SWIFT. Объем несанкционированных операций в результате данной атаки составил 339,5 миллиона рублей", - сказано в обзоре.
Читайте также: В России начали блокировать сайт Навального
Ранее руководство банка заявляло об ущербе от атаки на сумму около 1 млн. Средства клиентов при атаке не пострадали, сообщили в финучрежнии.
Неизвестные злоумышленники в конце 2017 году с помощью международной системы банковских платежей SWIFT вывели из российского банка "Глобэкс" почти 340 млн рублей (около $6 млн), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает Прайм со ссылкой на "Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год" одного из департаментов Центробанка России.
Отмечается, что атака была проведена с использованием каналов международной системы передачи финансовых сообщений и платежей SWIFT.
"В Банк России направлена информация об одной успешной атаке на рабочее место оператора системы SWIFT. Объем несанкционированных операций в результате данной атаки составил 339,5 миллиона рублей", - сказано в обзоре.
Читайте также: В России начали блокировать сайт Навального
Ранее руководство банка заявляло об ущербе от атаки на сумму около 1 млн. Средства клиентов при атаке не пострадали, сообщили в финучрежнии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
114
0
Оставьте свой комментарий