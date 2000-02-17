Раздел: Россия
В МИД РФ заявили об абсурдности американских обвинений
Мария Захарова прокомментировала доклад о российском вмешательстве в выборы президента США.
В России мгновенно прокомментировали обвинения США в адрес 13 граждан РФ во вмешательстве в президентские выборы Соединенных Штатов. Так, соответствующие обвинения в России назвали абсурдными и отражающими современную американскую политическую реальность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отметим, 16 февраля Министерство юстиции США предъявило 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? ... Абсурд? Да", – говорится в комментарии Захаровой.
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При этом представитель МИД России отметила, что "это современная американская политическая реальность".
В России мгновенно прокомментировали обвинения США в адрес 13 граждан РФ во вмешательстве в президентские выборы Соединенных Штатов. Так, соответствующие обвинения в России назвали абсурдными и отражающими современную американскую политическую реальность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отметим, 16 февраля Министерство юстиции США предъявило 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? ... Абсурд? Да", – говорится в комментарии Захаровой.
Читайте также: Десятки раненных российских военных вернулись из Сирии на лечение
При этом представитель МИД России отметила, что "это современная американская политическая реальность".
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