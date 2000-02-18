Раздел: Россия
Россиянин поджег дом со своими детьми, чтобы получить компенсацию
Трое детей погибло в результате устроенного поджога.
В селе Лозовка Самарской области России мужчина поджег свой дом с детьми, чтобы получить квартиру. Как сообщает СК РФ по Самарской области, поджог произошел 14 февраля — таким образом 25-летний Андрей, многодетный отец, хотел сделать подарок своей жене: они с семью детьми жили в одноэтажном доме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В результате пожара погибло трое детей — четырехмесячные близнецы и двухлетний мальчик. Четверо других детей успели сбежать, а их мать помогли вывести соседи.
На допросе Андрей признался, что просто играл со спичками, хотя накануне происшествия он выпивал.
"Напился и поджег свое жилье, где мы проживали. Зашел в зал, прикурил, кинул спичку. Потом зашел в комнату и тоже кинул спичку, но на подушку. Я испугался, сам не понял, что произошло, и побежал к соседям вызывать помощь", – рассказал мужчина.
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По данным следователей, семья с детьми является неблагополучной — и отец и мать выпивают. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы.
В селе Лозовка Самарской области России мужчина поджег свой дом с детьми, чтобы получить квартиру. Как сообщает СК РФ по Самарской области, поджог произошел 14 февраля — таким образом 25-летний Андрей, многодетный отец, хотел сделать подарок своей жене: они с семью детьми жили в одноэтажном доме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В результате пожара погибло трое детей — четырехмесячные близнецы и двухлетний мальчик. Четверо других детей успели сбежать, а их мать помогли вывести соседи.
На допросе Андрей признался, что просто играл со спичками, хотя накануне происшествия он выпивал.
"Напился и поджег свое жилье, где мы проживали. Зашел в зал, прикурил, кинул спичку. Потом зашел в комнату и тоже кинул спичку, но на подушку. Я испугался, сам не понял, что произошло, и побежал к соседям вызывать помощь", – рассказал мужчина.
Читайте также: Ксении Собчак не удалось отменить регистрацию кандидатуры Путина
По данным следователей, семья с детьми является неблагополучной — и отец и мать выпивают. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы.
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