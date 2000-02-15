Раздел: Россия
Чубайс прокомментировал болезнь Путина
О заболевании президента РФ стало известно около недели назад.
Российский публицист Игорь Чубайс раскритиковал шумиху вокруг болезни Путина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт.
Как рассказал журналист, большинство подобных сообщений являются преувеличениями. «Конечно же, Владимир Путин мог действительно простудиться. Как говорится, болеют и кашляют даже боги. И последние выпуски новостей, эфиры с его участием заставили нас убедиться в том, что глава государства действительно чувствует себя неважно. Но меня удивило то, что из этого сделали интернет-СМИ.
Шумиха поднялась такая, как будто президент не продержится и двух ближайших дней. Многие предположили, что из-за своей болезни он даже не сможет принять участие в выборах 18 марта», - рассказал публицист.
По словам Чубайса, «конец» предрекают и некоторые его знакомые-политологи, однако этого не происходит. «В целом, интернет-СМИ настроены очень дискуссионно. А это признак того, что во властных кругах появились некие структуры, которые не устраивает нынешнее положение дел. Таким образом, можно сказать, что основная борьба сейчас идет не между властью и народом, а внутри власти», - считает Чубайс.
Напомним, об ухудшении здоровья президента РФ СМИ впервые сообщили приблизительно неделю назад.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент слегка простудился, но отметил, что рабочий график Путин не изменился. «У него лишь слегка сел голос. Однако встречи проходят в плановом режиме, обычная, рутинная работа. СМИ не стоит заниматься излишними, скажем так, упражнениями по этому поводу», - отметил Песков.
Российский публицист Игорь Чубайс раскритиковал шумиху вокруг болезни Путина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт.
Как рассказал журналист, большинство подобных сообщений являются преувеличениями. «Конечно же, Владимир Путин мог действительно простудиться. Как говорится, болеют и кашляют даже боги. И последние выпуски новостей, эфиры с его участием заставили нас убедиться в том, что глава государства действительно чувствует себя неважно. Но меня удивило то, что из этого сделали интернет-СМИ.
Шумиха поднялась такая, как будто президент не продержится и двух ближайших дней. Многие предположили, что из-за своей болезни он даже не сможет принять участие в выборах 18 марта», - рассказал публицист.
По словам Чубайса, «конец» предрекают и некоторые его знакомые-политологи, однако этого не происходит. «В целом, интернет-СМИ настроены очень дискуссионно. А это признак того, что во властных кругах появились некие структуры, которые не устраивает нынешнее положение дел. Таким образом, можно сказать, что основная борьба сейчас идет не между властью и народом, а внутри власти», - считает Чубайс.
Напомним, об ухудшении здоровья президента РФ СМИ впервые сообщили приблизительно неделю назад.
Читайте также: В Башкирии девушка серьезно ранила врача за нарушение очереди
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент слегка простудился, но отметил, что рабочий график Путин не изменился. «У него лишь слегка сел голос. Однако встречи проходят в плановом режиме, обычная, рутинная работа. СМИ не стоит заниматься излишними, скажем так, упражнениями по этому поводу», - отметил Песков.
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