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Раздел: Россия  
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Строим по-русски: новый стадион к ЧМ-2018 начал уходить под землю

Строим по-русски: новый стадион к ЧМ-2018 начал уходить под землю Проблемы со стадионом в Калининграде могут поставить под угрозу проведение футбольных матчей.

Под землю начал идти стадион в российском Калининграде, на котором должны состояться 4 матча группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года. Городская власть зафиксировала проседание почвы выше нормы на территории под ареной стадиона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

По информации издания, местные чиновники уже обратились с иском к "Балтийской строительной компании», которая проводила работы по консолидации. В иске требуется обязать подрядчика досыпать слой песка в пределах гарантийных обязательств.

Однако "Балтийская строительная компания" не согласилась с претензиями. В суде представитель компании пояснил, что на Острове происходят естественные процессы, связанные с дальнейшим уплотнением почвы и особенностями территории. Кроме того, в период, когда специалисты занимались консолидацией, на месте параллельно проводили работы другие подрядчики.

В решении Арбитражного суда Калининградской области говорится, что на момент принятия все запланированные отметки были соблюдены. Впоследствии чиновники обнаружили проседание выше нормы.

Следовательно, суд не удовлетворил иск местных чиновников. Власть может обжаловать решение в течение месяца.

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К слову, в Калининграде должны состояться 4 матча групповой стадии ЧМ-2018: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).
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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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