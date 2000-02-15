В России стали все чаще портить билборды с Путиным

Новый случай произошел в городе Курган.



В социальных сетях появились снимки испорченных зеленой краской баннеров с изображением кандидата в президенты России Владимира Путина, который сам сейчас болеет. Авторы публикаций утверждают, что билборды были испорчены в Кургане, сообщает



Фотографии, в частности, опубликованы в группах "Новое Величие" и "Типичный Курган" в соцсети "ВКонтакте". По одним данным, плакаты испорчены зеленкой, по другим — зеленой краской.



Начальник пресс-службы УМВД Зауралья Елена Радаева отказалась от комментариев по этому поводу. В рекламном агентстве, размещавшем билборды, также не стали давать пояснений, предложив обратиться в предвыборный штаб Путина.



В региональном избирательном штабе Владимира Путина в Курганской области в свою очередь заявили, что на данный момент с баннерами все в порядке. "Мы мониторим эту тему, в случае порчи оперативно реагируем. Но на данный момент все в порядке", — заявили здесь.



Добавим, что один из билбордов на данный момент действительно заменен.



Ранее полиция Серова начала проверку по факту порчи одного из агитационных плакатов кандидата в президенты РФ Владимира Путина, который закидали яйцами.



Между тем, Песков прокомментировал состояние президента России. Спикер Кремля отметил, что у Путина – обычная простуда, и он продолжает работать.



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В то же время в статье Independent написали, что российский лидер заболел настолько, что под угрозой оказалась президентская кампания. По словам автора, при последнем по времени появлении на публике – на финале конкурса "Лидеры России" – "голос президента звучал слабо и хрипло, он все время кашлял". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В социальных сетях появились снимки испорченных зеленой краской баннеров с изображением кандидата в президенты России Владимира Путина, который сам сейчас болеет. Авторы публикаций утверждают, что билборды были испорчены в Кургане, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Фотографии, в частности, опубликованы в группах "Новое Величие" и "Типичный Курган" в соцсети "ВКонтакте". По одним данным, плакаты испорчены зеленкой, по другим — зеленой краской.Начальник пресс-службы УМВД Зауралья Елена Радаева отказалась от комментариев по этому поводу. В рекламном агентстве, размещавшем билборды, также не стали давать пояснений, предложив обратиться в предвыборный штаб Путина.В региональном избирательном штабе Владимира Путина в Курганской области в свою очередь заявили, что на данный момент с баннерами все в порядке. "Мы мониторим эту тему, в случае порчи оперативно реагируем. Но на данный момент все в порядке", — заявили здесь.Добавим, что один из билбордов на данный момент действительно заменен.Ранее полиция Серова начала проверку по факту порчи одного из агитационных плакатов кандидата в президенты РФ Владимира Путина, который закидали яйцами.Между тем, Песков прокомментировал состояние президента России. Спикер Кремля отметил, что у Путина – обычная простуда, и он продолжает работать.В то же время в статье Independent написали, что российский лидер заболел настолько, что под угрозой оказалась президентская кампания. По словам автора, при последнем по времени появлении на публике – на финале конкурса "Лидеры России" – "голос президента звучал слабо и хрипло, он все время кашлял".