Раздел: Россия
"Казачьи патрули" будут охранять выборы президента РФ
Во время выборов будет задействовано несколько десятков тысяч казаков.
По меньшей мере 60 тысяч казаков проследят за соблюдением порядка на президентских выборах в России 18 марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Такой патруль будет действовать на всей территории страны, за исключением двух республик — Ингушетии и Чеченской Республики, там казаков очень мало", — заявил депутат госдумы Водолацкий.
При этом он отметил, что казачьи дружины не в первый раз участвуют в охране правопорядка на крупных государственных мероприятиях.
"Во время выборов казаки традиционно патрулируют избирательные участки. Присутствие казаков дисциплинирует людей, охрана происходит по периметру избирательного участка, так как на самом участке достаточно наблюдателей", — уточнил он.
Между тем, стало известно, что Верховный суд рассмотрит требование о снятии Владимира Путина с выборов. Жалобу на нарушении конституции направила Ксения Собчак.
В ЦИКе жалобе Собчак удивились. Замглавы ведомства Николай Булаев заявил, что позиция Центризбиркома по данному вопросу определена, и тема давно закрыта. По его словам, юридических запретов на участие Путина в выборах нет.
Напомним, суд России окончательно отстранил Навального от участия в выборах. В ходе заседания представители Навального заявили, что отказ зарегистрировать инициативную группу является незаконным поскольку, ЦИК была должна руководствоваться не федеральным законом о выборах президента, а Конституцией РФ.
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Западный эксперт Крис Миллер, заместитель директора Brady-Johnson Program in Grand Strategy из Йельского университета (США) в статье для Foreign Policy написал, что Путин "превратился" в Брежнева, и после выборов в России станет еще хуже. Он очертил все достижения Путина у власти, как окончательную стагнацию и застой.
По меньшей мере 60 тысяч казаков проследят за соблюдением порядка на президентских выборах в России 18 марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Такой патруль будет действовать на всей территории страны, за исключением двух республик — Ингушетии и Чеченской Республики, там казаков очень мало", — заявил депутат госдумы Водолацкий.
При этом он отметил, что казачьи дружины не в первый раз участвуют в охране правопорядка на крупных государственных мероприятиях.
"Во время выборов казаки традиционно патрулируют избирательные участки. Присутствие казаков дисциплинирует людей, охрана происходит по периметру избирательного участка, так как на самом участке достаточно наблюдателей", — уточнил он.
Между тем, стало известно, что Верховный суд рассмотрит требование о снятии Владимира Путина с выборов. Жалобу на нарушении конституции направила Ксения Собчак.
В ЦИКе жалобе Собчак удивились. Замглавы ведомства Николай Булаев заявил, что позиция Центризбиркома по данному вопросу определена, и тема давно закрыта. По его словам, юридических запретов на участие Путина в выборах нет.
Напомним, суд России окончательно отстранил Навального от участия в выборах. В ходе заседания представители Навального заявили, что отказ зарегистрировать инициативную группу является незаконным поскольку, ЦИК была должна руководствоваться не федеральным законом о выборах президента, а Конституцией РФ.
Читайте также: Бывший сотрудник поделился подробностями работы "Фабрики ботов" в РФ
Западный эксперт Крис Миллер, заместитель директора Brady-Johnson Program in Grand Strategy из Йельского университета (США) в статье для Foreign Policy написал, что Путин "превратился" в Брежнева, и после выборов в России станет еще хуже. Он очертил все достижения Путина у власти, как окончательную стагнацию и застой.
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