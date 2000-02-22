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Раздел: Россия  
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Политолог рассказал, что станет с Россией в будущем

Политолог рассказал, что станет с Россией в будущем Как считает специалист, долго Россия не протянет в ее нынешнем состоянии.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко спрогнозировал, что Россия распадется в течение пятидесяти лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала UMN (Ukrainian Media Network). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

«Советский Союз распался именно из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность. … И на том все закончилось. Потому, собственно, я бы не давал и пятидесяти лет для этой России», – объяснил Огрызко.

По мнению политика, для России «наступили смутные времена». США, и соответственно НАТО, переходят к «практическим и болезненным» для Кремля шагам, примером чего является разгром отрядов ЧВК «Вагнера» в Сирии, отметил он.

«Если пойдет так хорошо, как сейчас, то они очень быстро распадутся», – поддержал Огрызко политолог Евгений Жеребецкий.

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Напомним, Владимир Огрызко возглавлял МИД Украины с 2007 по 2009 год в правительстве Юлии Тимошенко.
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 Теги: Россия, Украина, политолог, мнение, распад

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Сегодня, 00:51 » Автор: Едгар Букмирза
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