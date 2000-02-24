Внедорожник въехал в толпу в Новосибирске во время салюта к 23 февраля

Среди погибших - четырёхлетний ребёнок.



В российском Новосибирске в пятницу, 23 февраля, водитель автомобиля Honda CR-V выехал на тротуар и врезался в пешеходов. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли двое людей, сообщает



Отмечается, что трагедия произошла во время праздничного салюта ко Дню защитника Отечества. Водитель, вероятно, засмотрелся на шоу и не справился с управлением.



"В Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в карете "скорой помощи". Также пострадали три человека", – говорится в сообщении.



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Также сообщается, что водитель сначала протаранил толпу людей, а затем врезался в столб. Пострадавших доставили в больницы, а на месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства происшествия. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В российском Новосибирске в пятницу, 23 февраля, водитель автомобиля Honda CR-V выехал на тротуар и врезался в пешеходов. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли двое людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал Отмечается, что трагедия произошла во время праздничного салюта ко Дню защитника Отечества. Водитель, вероятно, засмотрелся на шоу и не справился с управлением."В Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в карете "скорой помощи". Также пострадали три человека", – говорится в сообщении.Также сообщается, что водитель сначала протаранил толпу людей, а затем врезался в столб. Пострадавших доставили в больницы, а на месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства происшествия.