В России пенсионер покончил с собой и попытался убить сына

Сын погибшего доставлен в больницу



Московский пенсионер в ходе бытового конфликта выстрелил несколько раз в своего сына из травматического оружия и покончил с собой. Об этом пишет



Следователи рассказали, что инцидент произошел в столичном районе Вешняки в одном из жилых домов по улице Косинская. По предварительным данным, мужчина 1941 года рождения несколько раз выстрелил в сына 1966 года рождения, после чего покончил с собой.



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Сын погибшего доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Следователи опрашивают соседей и очевидцев, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Московский пенсионер в ходе бытового конфликта выстрелил несколько раз в своего сына из травматического оружия и покончил с собой. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ленту Следователи рассказали, что инцидент произошел в столичном районе Вешняки в одном из жилых домов по улице Косинская. По предварительным данным, мужчина 1941 года рождения несколько раз выстрелил в сына 1966 года рождения, после чего покончил с собой.Сын погибшего доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Следователи опрашивают соседей и очевидцев, устанавливают все обстоятельства произошедшего.



