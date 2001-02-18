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Раздел: Россия  
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В России пенсионер покончил с собой и попытался убить сына

В России пенсионер покончил с собой и попытался убить сына Сын погибшего доставлен в больницу

Московский пенсионер в ходе бытового конфликта выстрелил несколько раз в своего сына из травматического оружия и покончил с собой. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ленту.

Следователи рассказали, что инцидент произошел в столичном районе Вешняки в одном из жилых домов по улице Косинская. По предварительным данным, мужчина 1941 года рождения несколько раз выстрелил в сына 1966 года рождения, после чего покончил с собой.

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Сын погибшего доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Следователи опрашивают соседей и очевидцев, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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 Теги: Россия, пенсионер

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Сегодня, 15:03 » Автор: Татьяна Ларина
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