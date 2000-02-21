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Раздел: Россия  
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Лидер крымских татар рассказал, сколько ядерных боеголовок Россия разместила в Крыму

Лидер крымских татар рассказал, сколько ядерных боеголовок Россия разместила в КрымуДжемилев обеспокоен наличием ядерных боеголовок в Крыму.

Два источника подтверждают информацию, что Россия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок. Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По словам Джемилева, информацию он получил неделю назад, а сведения о появлении ядерных зарядов подтверждаются данными об уровне радиации. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

«Что касается ядерных боеголовок. Удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не владеет (данными). Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения», — отметил Джемилев.

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Напомним, ранее МИД Украины озвучил информацию, что РФ захватила реактор и два ядерных хранилища в аннексированном Крыму, и де-факто географическая зона ядерного оружия расширилась.
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 Теги: Крым, крымские татары, Джемилев, лидер, ядерные боеголовки, Россия

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Сегодня, 01:33 » Автор: Едгар Букмирза
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