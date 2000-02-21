Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Лидер крымских татар рассказал, сколько ядерных боеголовок Россия разместила в Крыму

Лидер крымских татар рассказал, сколько ядерных боеголовок Россия разместила в Крыму

Похожие новости по теме

Джемилев предупреждает о подготовке РФ южного фронта Среди "отрядов самообороны" Крыма идут разговоры о военных действиях по южному фронту.