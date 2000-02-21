В России заметили колонну бронетехники на границе с Украиной

Среди военных машин были БТР, крытые грузовики и РСЗО "Град".



Неподалеку от российско-украинской границы была замечена колонна военной российской техники. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Daniel Rodriguez, сообщает



Отметим, что на видео можно увидеть БТРы, тентованные автомобили (например, для перевозки живой силы или боеприпасов), а также "Град".



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"Россия, Новочеркасск, 45 километров до границы Украины и оккупированных Россией территорий, колонна военной техники. Напоминаю, штаб террористических анклавов находится именно в этом городе", – говорится в сообщении.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Неподалеку от российско-украинской границы была замечена колонна военной российской техники. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Daniel Rodriguez, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Отметим, что на видео можно увидеть БТРы, тентованные автомобили (например, для перевозки живой силы или боеприпасов), а также "Град"."Россия, Новочеркасск, 45 километров до границы Украины и оккупированных Россией территорий, колонна военной техники. Напоминаю, штаб террористических анклавов находится именно в этом городе", – говорится в сообщении.



