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Раздел: Россия  
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В России заметили колонну бронетехники на границе с Украиной

В России заметили колонну бронетехники на границе с Украиной Среди военных машин были БТР, крытые грузовики и РСЗО "Град".

Неподалеку от российско-украинской границы была замечена колонна военной российской техники. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Daniel Rodriguez, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Отметим, что на видео можно увидеть БТРы, тентованные автомобили (например, для перевозки живой силы или боеприпасов), а также "Град".

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"Россия, Новочеркасск, 45 километров до границы Украины и оккупированных Россией территорий, колонна военной техники. Напоминаю, штаб террористических анклавов находится именно в этом городе", – говорится в сообщении.

В России заметили колонну бронетехники на границе с Украиной
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 Теги: Россия, техника

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Сегодня, 14:52 » Автор: Евгений Шевченко
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