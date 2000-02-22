» » "Правда о расстреле Майдана": Янукович анонсировал пресс-конференцию
Раздел: Россия  
0

"Правда о расстреле Майдана": Янукович анонсировал пресс-конференцию

"Правда о расстреле Майдана": Янукович анонсировал пресс-конференциюЭкс-президент проведет пресс-конференцию в России.

Сбежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович намерен в пятницу, 2 марта, дать пресс-конференцию, на которой намерен поведать о якобы причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане Незалежности в феврале 2014 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.

Большая пресс-конференция состоится в российском государственном агентстве ТАСС, начало – в 11:00.

Читайте также: В МВД определили главных виновных в расстреле Майдана

"Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебный процесс, инициированный киевскими властями", – говорится в анонсе события.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Янукович, Майдан, расстрел, пресс-конференция, Россия, Тасс, Украина

Загрузка...
Сегодня, 01:22 » Автор: Едгар Букмирза
     240
     0

Похожие новости по теме

У Путина рассказали о его сегодняшней пресс-конференции У Путина рассказали о его сегодняшней пресс-конференции

Путин проведет большую конференцию.

Янукович нарушил закон РФ Янукович нарушил закон РФ

Экс-президент нарушает российский закон, который ограничивает непрерывное пребывание на территории Российской Федерации для иностранцев 90 днями на полгода.

Владимир Жириновский назвал дату возвращения президента Януковича Владимир Жириновский назвал дату возвращения президента Януковича

Российский политик считает, что Виктор Янукович вернется на Украину 1 мая. Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что к 1 мая экс-президент Виктор Янукович вернется в Киев, а нынешние представители власти будут арестованы.

Пресс-секретарь Путина рассказал о разговоре президентов РФ и Украины Пресс-секретарь Путина рассказал о разговоре президентов РФ и Украины

Песков уточнил, что президент РФ не давал Виктору Януковичу никаких советов относительно ситуации в Украине. Ночью во время силового противостояния в Киеве президент России Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович общались по телефону.

Путин намерен позаботиться об украинцах, работающих в РФ Путин намерен позаботиться об украинцах, работающих в РФ

На сегодняшней встрече главы России и Украины обсудили ряд важных для обеих стран вопросов. Особое внимание Виктор Янукович и Владимир Путин уделили гуманитарным вопросам. Президент России Владимир Путин считает важной гуманитарную составляющую двусторонних отношений с Украиной.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх