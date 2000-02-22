Раздел: Россия
"Правда о расстреле Майдана": Янукович анонсировал пресс-конференцию
Экс-президент проведет пресс-конференцию в России.
Сбежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович намерен в пятницу, 2 марта, дать пресс-конференцию, на которой намерен поведать о якобы причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане Незалежности в феврале 2014 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Большая пресс-конференция состоится в российском государственном агентстве ТАСС, начало – в 11:00.
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"Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебный процесс, инициированный киевскими властями", – говорится в анонсе события.
Сбежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович намерен в пятницу, 2 марта, дать пресс-конференцию, на которой намерен поведать о якобы причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане Незалежности в феврале 2014 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Большая пресс-конференция состоится в российском государственном агентстве ТАСС, начало – в 11:00.
Читайте также: В МВД определили главных виновных в расстреле Майдана
"Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебный процесс, инициированный киевскими властями", – говорится в анонсе события.
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