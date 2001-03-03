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Раздел: Россия  
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Российского депутата снова обвинили в домогательствах

Российского депутата снова обвинили в домогательствах Уже две женщины предъявили серьёзные обвинения в адрес депутата госдумы.

Продюсер телеканала Дождь Дарья Жук обвинила в домогательствах депутата Госдумы из фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Представитель власти назвал это провокацией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В России продюсер телеканала Дождь Дарья Жук обвинила в домогательствах депутата Госдумы из фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Отмечается, что Жук направила обращение в комиссию Госдумы по этике.

По словам члена комиссии по вопросам депутатской этики Александра Кравца, рассмотреть обращение в ближайшие две недели не получится. Также он отметил, что это единственная жалоба на Слуцкого на данный момент.

В то же время, по данным СМИ, Жук стала второй женщиной, которая открыто заявила о домогательствах со стороны Слуцкого. Ранее с публичными обвинениями выступила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе.

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Сам Слуцкий все обвинения в свой адрес называет провокацией.
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 Теги: депутат, Россия

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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