Раздел: Россия
В России неизвестный мужчина напал на Ксению Собчак
Нападавший кричал о Жириновском.
На кандидата в президенты России Ксению Собчак напал неизвестный мужчина. Об этом Собчак сообщила в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.
Читайте также: В Москве на митинге в поддержку Путина задержали сторонников Навального
Политик отметила, что упала после того, как нападающий толкнул ее и облил неизвестной жидкостью. При этом он воскликнул «это за Жириновского». На место инцидента вызвали милицию.
На кандидата в президенты России Ксению Собчак напал неизвестный мужчина. Об этом Собчак сообщила в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.
Читайте также: В Москве на митинге в поддержку Путина задержали сторонников Навального
Политик отметила, что упала после того, как нападающий толкнул ее и облил неизвестной жидкостью. При этом он воскликнул «это за Жириновского». На место инцидента вызвали милицию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1402
0
Оставьте свой комментарий