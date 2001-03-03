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Раздел: Россия  
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В России неизвестный мужчина напал на Ксению Собчак

В России неизвестный мужчина напал на Ксению СобчакНападавший кричал о Жириновском.

На кандидата в президенты России Ксению Собчак напал неизвестный мужчина. Об этом Собчак сообщила в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.

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Политик отметила, что упала после того, как нападающий толкнул ее и облил неизвестной жидкостью. При этом он воскликнул «это за Жириновского». На место инцидента вызвали милицию.
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 Теги: Ксения Собчак, нападение

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Сегодня, 16:05 » Автор: Татьяна Шедько
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