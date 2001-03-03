Россия не выдаст хакеров, пытавшихся повлиять на выборы в США, - Путин

Президент РФ обосновал такое решение тем, что подозреваемые являются российскими гражданами.



Правительство РФ не выдаст США россиян, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании 2016 года, сообщает



Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу.



"Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим", – сказал Путин.



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На вопрос о том, экстрадирует ли их Россия, Путин ответил: "Никогда... никогда Россия не экстрадирует своих граждан, так же как и США". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Правительство РФ не выдаст США россиян, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании 2016 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу."Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим", – сказал Путин.На вопрос о том, экстрадирует ли их Россия, Путин ответил: "Никогда... никогда Россия не экстрадирует своих граждан, так же как и США".



