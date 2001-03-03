В России полиция избила семерых человек за надпись "Против Путина"

Все пострадавшие - волонтёры избирательного штаба Ксении Собчак.



В Санкт-Петербурге полиция задержала и избила волонтеров штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак за надпись на льду реки Фонтанка "Против Путина", сообщает



Об этом рассказала замруководителя штаба в Петербурге Наталья Грязневич.



"Ночью были задержаны полицией волонтеры штаба Ксении Собчак в Петербурге, которые на льду Фонтанки рисовали надпись "Против Путина". Полиция на вопрос волонтеров о причинах задержания ответила, что они сделали надпись, оскорбляющую президента России, и никакой статьи не назвали", – сообщила Грязневич.



По ее словам, были задержаны 7 человек, потом их отпустили, еще двоих оставили в отделении полиции утра, где их заковали в наручники и били.



После выхода из отделения полиции волонтеры зафиксировали побои в трамвпункте и намерены жаловаться на факт применения силы.



"Протоколы полицейские не составили, потому что не смогли квалифицировать правонарушение", – добавила Грязневич.



Она добавила, что сейчас в Петербурге уже 3 человека – активных оппозиционера – сидят под арестом до окончания президентских выборов.



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"Мы боимся, что наших 2 ребят тоже могут арестовать по любой статье, какую они придумают, просто чтобы их изолировать на время выборов", – добавила она. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Санкт-Петербурге полиция задержала и избила волонтеров штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак за надпись на льду реки Фонтанка "Против Путина", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Об этом рассказала замруководителя штаба в Петербурге Наталья Грязневич."Ночью были задержаны полицией волонтеры штаба Ксении Собчак в Петербурге, которые на льду Фонтанки рисовали надпись "Против Путина". Полиция на вопрос волонтеров о причинах задержания ответила, что они сделали надпись, оскорбляющую президента России, и никакой статьи не назвали", – сообщила Грязневич.По ее словам, были задержаны 7 человек, потом их отпустили, еще двоих оставили в отделении полиции утра, где их заковали в наручники и били.После выхода из отделения полиции волонтеры зафиксировали побои в трамвпункте и намерены жаловаться на факт применения силы."Протоколы полицейские не составили, потому что не смогли квалифицировать правонарушение", – добавила Грязневич.Она добавила, что сейчас в Петербурге уже 3 человека – активных оппозиционера – сидят под арестом до окончания президентских выборов."Мы боимся, что наших 2 ребят тоже могут арестовать по любой статье, какую они придумают, просто чтобы их изолировать на время выборов", – добавила она.



