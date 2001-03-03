Возвращение к истокам: в России провели ритуал сожжения покойника

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Псковский областной суд в понедельник, 25 марта рассмотрит новые доказательства по ходатайству об аннулировании усыновления 2-летнего Кирилла Кузьмина. Он является младшим братом усыновленного русского мальчика, смерть которого подкинула дров в дело об усыновлении между Россией и США. Областной прокурор и государственные