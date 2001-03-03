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Раздел: Россия  
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Возвращение к истокам: в России провели ритуал сожжения покойника

Возвращение к истокам: в России провели ритуал сожжения покойника Приверженцы древнерусских традиций сожгли труп мужчины в Кировской области.

На погребальный костер использовали четыре кубометра сухих хвойных дров и еще два кубометра сухих колотых березовых дров. Огонь горел с 11 утра до 20 вечера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Кировской области РФ местные язычники устроили обряд огненного погребения для своего умершего соратника и опубликовали фотографии в соцсети ВКонтакте. По словам организатора церемонии, таким было последнее желание самого покойного, который был приверженцем древнерусских традиций.

"Други, восславьте Анатолия! Вчера он ушёл огненной тропой в чертог Ярилы и, присягнув под стягом с коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом", – написал в сообщении Родостав Добровольский.

Для обряда организаторы подготовили краду – погребальный костер.

"На краду пошло четыре кубометра сухих хвойных дров и ещё два куба сухих колотых берёзовых дров. Горела крада с 11 утра до 20 вечера. Несмотря на 20-градусный мороз, всё сгорело дотла", – отметил Добровольский.

Он уточнил, что в потухшем костре "в золе встречались единичные мелкие не более 1 см прогоревшие костные фрагменты".

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Российские СМИ отмечают, что в соответствии с законом о погребении, кремация тела усопшего в стране не запрещена, но она должна проводиться в специализированных учреждениях.
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 Теги: Россия, сожжение

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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