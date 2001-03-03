Раздел: Россия
Театр абсурда: строительство Крымского моста будут охранять вооруженные водолазы
О причинах принятия таких мер не сообщается.
Строительство Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом будут охранять боевые водолазы Росгвардии. Об этом заявил начальник управления охраны объектов на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Ближайшей задачей моряков Росгвардии станет обеспечение безопасности строящихся объектов в Керченском проливе", – поведал он.
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Ранее на российском сайте госзакупок появилась информация о том, что боевые пловцы Росгвардии получат 30 двусредных специальных автоматов АДС стоимостью 17 млн рублей (около 7 миллионов гривен) и столько же автоматов для подводной стрельбы АПС на общую сумму 6,6 млн рублей (около 2,5 млн грн).
Строительство Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом будут охранять боевые водолазы Росгвардии. Об этом заявил начальник управления охраны объектов на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Ближайшей задачей моряков Росгвардии станет обеспечение безопасности строящихся объектов в Керченском проливе", – поведал он.
Читайте также: Ксения Собчак запросила украинское разрешение на посещение Крыма
Ранее на российском сайте госзакупок появилась информация о том, что боевые пловцы Росгвардии получат 30 двусредных специальных автоматов АДС стоимостью 17 млн рублей (около 7 миллионов гривен) и столько же автоматов для подводной стрельбы АПС на общую сумму 6,6 млн рублей (около 2,5 млн грн).
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