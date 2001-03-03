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Журналистка назвала причины патологической любви россиянок к Путину
Элис Бота уверена, что женщины - самые преданные сторонницы президента РФ.
Нигде Международный женский день не имеет такого большого значения, как в России, нигде его не считают более важным. Конечно, и президент Путин не может не восхвалять неповторимую русскую женщину, каждый год по-новому. Однако, когда на календаре не 8 марта, вдовы не обвиняют государство в смерти своих мужей-солдат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
И даже когда Путин порочит их в разговоре с доверенными как "шлюх", когда политик якобы изнасиловал десять женщин, Путин говорит: "Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!". Об этом пишет Элис Бота, журналистка немецкого издания.
Если бы вдруг на выборах учитывались только голоса женщин, во многих странах политическая ситуация оказалась бы другой, но не в России, пишет журналистка.
"В России победил бы Владимир Путин. Женщины – его самые верные сторонницы. Избирательницы по-прежнему на стороне человека, который раз в год находит для них возвышенные слова, а в остальное время большей частью ими пренебрегает", – уверена Бота.
Но что случилось с российской женщиной, задает вопрос журналистка.
"В советское время женщины занимались своей профессией, имели право голосовать на выборах, разводиться без указания причин, бесплатно делать аборты, распоряжаться собственными деньгами. Они могли быть инженерами, физиками, могли руководить фабриками, победить во Второй мировой войне фашизм. Возникает вопрос: почему сегодняшним российским женщинам, кажется, наплевать на такое прошлое?" – говорится в статье.
"Российская женщина могла бы начать революцию, как в 1917 году. Или хотя бы выбрать женщину президентом. Вместо этого женщины с лучшим образованием в среднем зарабатывают на треть меньше, чем мужчины. Вместо этого россиянки тратят на косметику больше денег, чем француженки, англичанки, немки, хотя средств у них гораздо меньше."
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"Вместо этого они посещают курсы, на которых создается впечатление, что все участницы жаждут выйти замуж за мини-копию Путина. Если социологи спрашивают, кто является для них "настоящим мужчиной", первым им приходит в голову его имя", – говорится в статье.
Нигде Международный женский день не имеет такого большого значения, как в России, нигде его не считают более важным. Конечно, и президент Путин не может не восхвалять неповторимую русскую женщину, каждый год по-новому. Однако, когда на календаре не 8 марта, вдовы не обвиняют государство в смерти своих мужей-солдат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
И даже когда Путин порочит их в разговоре с доверенными как "шлюх", когда политик якобы изнасиловал десять женщин, Путин говорит: "Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!". Об этом пишет Элис Бота, журналистка немецкого издания.
Если бы вдруг на выборах учитывались только голоса женщин, во многих странах политическая ситуация оказалась бы другой, но не в России, пишет журналистка.
"В России победил бы Владимир Путин. Женщины – его самые верные сторонницы. Избирательницы по-прежнему на стороне человека, который раз в год находит для них возвышенные слова, а в остальное время большей частью ими пренебрегает", – уверена Бота.
Но что случилось с российской женщиной, задает вопрос журналистка.
"В советское время женщины занимались своей профессией, имели право голосовать на выборах, разводиться без указания причин, бесплатно делать аборты, распоряжаться собственными деньгами. Они могли быть инженерами, физиками, могли руководить фабриками, победить во Второй мировой войне фашизм. Возникает вопрос: почему сегодняшним российским женщинам, кажется, наплевать на такое прошлое?" – говорится в статье.
"Российская женщина могла бы начать революцию, как в 1917 году. Или хотя бы выбрать женщину президентом. Вместо этого женщины с лучшим образованием в среднем зарабатывают на треть меньше, чем мужчины. Вместо этого россиянки тратят на косметику больше денег, чем француженки, англичанки, немки, хотя средств у них гораздо меньше."
Читайте также: В Санкт-Петербурге произошла массовая драка женщин, отмечающих 8 марта
"Вместо этого они посещают курсы, на которых создается впечатление, что все участницы жаждут выйти замуж за мини-копию Путина. Если социологи спрашивают, кто является для них "настоящим мужчиной", первым им приходит в голову его имя", – говорится в статье.
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