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Раздел: Россия  
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Путин не понимает, за что США ввели санкции в отношении России

Путин не понимает, за что США ввели санкции в отношении РоссииПутин предложил "сесть спокойно, поговорить и разобраться".

Президент РФ Владимир Путин не понимает, за что США ввели санкции в отношении России. Об этом он сказал американскому телеканалу NBC в интервью, которое записывалось 1-го и 2 марта и которое расшифровано на сайте Кремля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

"Нет, я не знаю", – заявил Путин в ответ на вопрос, знает ли он, почему введены санкции.

После этой фразы российский президент вспомнил об Украине.

"Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?" – сказал он.

"Вот мне кажется, что действующий президент этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать. Но мы‑то к этому готовы по любому вопросу: и по ракетной проблематике, и по киберпространству, и по борьбе с терроризмом. В любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона", – заявил президент РФ.

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В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года, после того как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.
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 Теги: Путин, США, санкции

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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