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Раздел: Россия  
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Путин признался, что не контролирует сотрудников своей администрации

Путин признался, что не контролирует сотрудников своей администрации По словам президента РФ, Дмитрий Песков иногда "несёт пургу".

Президент России утверждает, что не комментирует заявления сотрудников своей администрации. Мол, сотрудников слишком много - больше двух тысяч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их.

"Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин.

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Он добавил, что не комментирует то, что говорят сотрудники администрации, которых всего больше двух тысяч. "У меня своя работа", - сказал Путин.
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 Теги: Путин, Песков

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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