» » В России окончательно определились, кто представит страну на Евровидении
Раздел: Россия  
0

В России окончательно определились, кто представит страну на Евровидении

В России окончательно определились, кто представит страну на Евровидении Имя российского представителя на конкурсе назвали в эфире первого канала.

На песенном конкурсе "Евровидение-2018" Российскую Федерацию будет представлять певица Юлия Самойлова. Об этом объявили в эфире российского Первого канала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять "Евровидение". Девушка с характером и песня со стержнем", - заявили в России.

Читайте также: Путин признался, кто из мировых лидеров регулярно присылает ему пиво

Бороться за победу артистка будет с песней "I Won't Break" ("Я не сломаюсь"). Авторы песни — те же, что и у Полины Гагариной и ее баллады "A million voices", которая принесла России второе место на "Евровидении" в 2015 году. Это - Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Самойлова, Евровидение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     367
     0

Похожие новости по теме

Путин признался, кто из мировых лидеров регулярно присылает ему пиво Путин признался, кто из мировых лидеров регулярно присылает ему пиво

Президент РФ получает по несколько бутылок напитка в каждой посылке.

Путин высказался о Евровидении в Киеве Путин высказался о Евровидении в Киеве

Решение России об отказе от участия в конкурсе он считает правильным.

В России не будут транслировать Евровидение-2017 В России не будут транслировать Евровидение-2017

В Москве отреагировали на запрет СБУ въезда в Украину российской певице.

Самойлова рассказала о поездке в аннексированный Крым Самойлова рассказала о поездке в аннексированный Крым

Российская певица подтвердила информацию о том, что выступала в аннексированном Крыму.

Депутат Госдумы назвал прошлогоднюю победительницу Евровидения «биологической субстанцией» Депутат Госдумы назвал прошлогоднюю победительницу Евровидения «биологической субстанцией»

Михаил Сердюк публично оскорбил победителя Евровидения-2014 Кончиту Вурст.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх