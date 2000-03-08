Раздел: Россия
Таяние ледников открывает огромные очаги сибирской язвы в России
На территории РФ расположено более 100 тысяч скотомогильников со спорами смертельной болезни.
В результате активного таяния льдов на арктическом побережье России из-за глобального потепления могут вскрыться старые скотомогильники с сибирской язвой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что общий рост температуры способствует распространению вируса. Это крайне опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и домашние животные, а также люди.
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На территории России зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, в том числе около 400 в арктическом регионе. Способность спор возбудителя сибирской язвы длительно сохраняться в почве (более 50 лет) приводит к образованию стойких почвенных очагов, что создает реальную угрозу возникновения эпидемий.
В результате активного таяния льдов на арктическом побережье России из-за глобального потепления могут вскрыться старые скотомогильники с сибирской язвой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что общий рост температуры способствует распространению вируса. Это крайне опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и домашние животные, а также люди.
Читайте также: Собянин рассказал, что Путин хочет дружить с Западом
На территории России зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, в том числе около 400 в арктическом регионе. Способность спор возбудителя сибирской язвы длительно сохраняться в почве (более 50 лет) приводит к образованию стойких почвенных очагов, что создает реальную угрозу возникновения эпидемий.
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