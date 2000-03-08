Таяние ледников открывает огромные очаги сибирской язвы в России

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В России 90 человек госпитализированы из-за вспышки сибирской язвы, от опасной инфекции вчера скончался 12-летний ребенок.

В последний раз вспышка сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе была зафиксирована в 1941 году.