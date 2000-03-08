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Раздел: Россия  
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В Москве на борту самолета скончался пассажир

В Москве на борту самолета скончался пассажирСамолет собирался вылетать в Анталию.

В московском аэропорту Домодедово на борту самолета перед вылетом в Анталию умер пассажир. Об этом в понедельник, 12 марта, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Самолет Уральских авиалиний готовился к вылету из Домодедово в Анталию около часа назад. Однако одному из пассажиров стало плохо, и взлет было решено отменить", - сказал источник.

К трапу вызвали скорую помощь, однако спасти пассажира не удалось.

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"Пассажир скончался, не приходя в сознание. Вылет задержан для оформления необходимых формальностей", - сказал источник.
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 Теги: Москва, самолет

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Сегодня, 16:55 » Автор: Татьяна Шедько
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