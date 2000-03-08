Раздел: Россия
В Москве на борту самолета скончался пассажир
Самолет собирался вылетать в Анталию.
В московском аэропорту Домодедово на борту самолета перед вылетом в Анталию умер пассажир. Об этом в понедельник, 12 марта, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Самолет Уральских авиалиний готовился к вылету из Домодедово в Анталию около часа назад. Однако одному из пассажиров стало плохо, и взлет было решено отменить", - сказал источник.
К трапу вызвали скорую помощь, однако спасти пассажира не удалось.
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"Пассажир скончался, не приходя в сознание. Вылет задержан для оформления необходимых формальностей", - сказал источник.
В московском аэропорту Домодедово на борту самолета перед вылетом в Анталию умер пассажир. Об этом в понедельник, 12 марта, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Самолет Уральских авиалиний готовился к вылету из Домодедово в Анталию около часа назад. Однако одному из пассажиров стало плохо, и взлет было решено отменить", - сказал источник.
К трапу вызвали скорую помощь, однако спасти пассажира не удалось.
Читайте также: В России чиновник украл машину у таксиста и задавил его
"Пассажир скончался, не приходя в сознание. Вылет задержан для оформления необходимых формальностей", - сказал источник.
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