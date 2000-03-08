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Раздел: Россия  
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Кандидат на пост президента РФ предложил вернуть смертную казнь

Кандидат на пост президента РФ предложил вернуть смертную казнь Политик известен своей любовью к сталинским методам управления.

Кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин выступает за отмену моратория на смертную казнь для серийных убийц и педофилов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Я за то, чтобы снять мораторий (на смертную казнь – Ред.) для педофилов, для маньяков", – сказал Грудинин в понедельник, 12 марта. Вместе с тем он признал, что судебная система в России требует реформирования.

Ранее Грудинин выступил за создание в России своего национального антикоррупционного бюро, у которого были бы очень широкие полномочия.

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"Нужно создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое должно проверять президента в том числе. Оно должно быть над президентом, оно должно проверять всех без исключения, неважно, друг это президента, родственник президента или сам президент", – сказал он.
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 Теги: Грудинин, смертная казнь

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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