Раздел: Россия
Кандидат на пост президента РФ предложил вернуть смертную казнь
Политик известен своей любовью к сталинским методам управления.
Кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин выступает за отмену моратория на смертную казнь для серийных убийц и педофилов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я за то, чтобы снять мораторий (на смертную казнь – Ред.) для педофилов, для маньяков", – сказал Грудинин в понедельник, 12 марта. Вместе с тем он признал, что судебная система в России требует реформирования.
Ранее Грудинин выступил за создание в России своего национального антикоррупционного бюро, у которого были бы очень широкие полномочия.
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"Нужно создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое должно проверять президента в том числе. Оно должно быть над президентом, оно должно проверять всех без исключения, неважно, друг это президента, родственник президента или сам президент", – сказал он.
Кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин выступает за отмену моратория на смертную казнь для серийных убийц и педофилов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я за то, чтобы снять мораторий (на смертную казнь – Ред.) для педофилов, для маньяков", – сказал Грудинин в понедельник, 12 марта. Вместе с тем он признал, что судебная система в России требует реформирования.
Ранее Грудинин выступил за создание в России своего национального антикоррупционного бюро, у которого были бы очень широкие полномочия.
Читайте также: Таяние ледников открывает огромные очаги сибирской язвы в России
"Нужно создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое должно проверять президента в том числе. Оно должно быть над президентом, оно должно проверять всех без исключения, неважно, друг это президента, родственник президента или сам президент", – сказал он.
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