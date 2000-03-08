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В РФ разработали новые образцы надувного "вооружения"
Макеты Искандеров и комплексов С-300 будут развернуты под Москвой.
Макеты ракетных комплексов Искандер и комплексов ПВО С-300 поступили в инженерно-маскировочный полк, дислоцированный в Московской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В 45 инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. В их числе зенитные ракетные комплексы С-300, Бук, оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и другие пневмоподпорные макеты военной техники", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в полк также поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.
"Совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов", – добавили в департаменте.
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45-й инженерно-маскировочный полк сформирован в июне 2017 года. Среди задач соединения – проведение инженерно-технических мероприятий по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.
Макеты ракетных комплексов Искандер и комплексов ПВО С-300 поступили в инженерно-маскировочный полк, дислоцированный в Московской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В 45 инженерно-маскировочный полк центрального подчинения, дислоцирующийся в Московской области, поступили новые образцы вооружения. В их числе зенитные ракетные комплексы С-300, Бук, оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и другие пневмоподпорные макеты военной техники", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в полк также поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.
"Совокупность таких современных методов маскировки позволяет в десятки раз повысить живучесть современной военной техники и других объектов", – добавили в департаменте.
Читайте также: Кандидат на пост президента РФ предложил вернуть смертную казнь
45-й инженерно-маскировочный полк сформирован в июне 2017 года. Среди задач соединения – проведение инженерно-технических мероприятий по противодействию системам высокоточного оружия, а также для скрытия и имитации стратегически важных объектов.
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