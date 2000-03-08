Раздел: Россия
Пожилой мужчина поджег стену московского здания ФСБ в знак протеста
Жителю Астрахани, устроившему поджог, 66 лет.
В Москве сотрудники полиции задержали 66-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ на улице Кузнецкий мост. Поджигателем оказался житель Астрахани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел днем в понедельник, 12 марта. Пожилой мужчина облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную главного управления ФСБ и устроил поджог.
Задерживавшим его работникам правоохранительных органов он сообщил, что организовал поджог в знак протеста, но более подробно прокомментировать свои действия отказался.
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"Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", – сказал представитель МВД.
В Москве сотрудники полиции задержали 66-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ на улице Кузнецкий мост. Поджигателем оказался житель Астрахани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел днем в понедельник, 12 марта. Пожилой мужчина облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную главного управления ФСБ и устроил поджог.
Задерживавшим его работникам правоохранительных органов он сообщил, что организовал поджог в знак протеста, но более подробно прокомментировать свои действия отказался.
Читайте также: В РФ разработали новые образцы надувного "вооружения"
"Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", – сказал представитель МВД.
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