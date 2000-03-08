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Раздел: Россия  
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В Санкт-Петербурге парень на улице пытался перерезать горло бывшей девушке

В Санкт-Петербурге парень на улице пытался перерезать горло бывшей девушке Этот инцидент попал на видео.

Следственный комитет России опубликовал 12 марта на Youtube 40-секундную видеозапись нападения на 19-летнюю жительницу Соснового Бора Елизавету Земскову. 8 февраля на улице Восстания в Санкт-Петербурге ей перерезал горло бывший ухажер - 21-летний уроженец Уральска в Казахстане Александр Юрьевич Махметов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украина Криминальная.

После нападения Елизавета была доставлена в больницу в критическом состоянии. К настоящему времени она уже вышла из комы. Ей предстоит курс длительной реабилитации, пишет "Комсомольская правда". Нападавший пока не задержан.

По словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицыПо словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицы

Следственный комитет России опубликовал 12 марта на Youtube 40-секундную видеозапись нападения на 19-летнюю жительницу Соснового Бора Елизавету Земскову. 8 февраля на улице Восстания в Санкт-Петербурге ей перерезал горло бывший ухажер - 21-летний уроженец Уральска в Казахстане Александр Юрьевич Махметов.

После нападения Елизавета была доставлена в больницу в критическом состоянии. К настоящему времени она уже вышла из комы. Ей предстоит курс длительной реабилитации, пишет "Комсомольская правда". Нападавший пока не задержан.

По словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицы, у дома N1 по улице Восстания.

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На кадрах видно, как мужчина, одетый в синюю спецовку со светоотражающими полосами, повалил девушку на тротуарную плитку, а затем присел рядом и совершил какие-то манипуляции. Как потом оказалось, злоумышленник ударил Елизавету ножом в шею.

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 Теги: Санкт-Петербург, Россия

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Сегодня, 12:57 » Автор: Татьяна Шедько
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