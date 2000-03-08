Раздел: Россия
В Санкт-Петербурге парень на улице пытался перерезать горло бывшей девушке
Этот инцидент попал на видео.
Следственный комитет России опубликовал 12 марта на Youtube 40-секундную видеозапись нападения на 19-летнюю жительницу Соснового Бора Елизавету Земскову. 8 февраля на улице Восстания в Санкт-Петербурге ей перерезал горло бывший ухажер - 21-летний уроженец Уральска в Казахстане Александр Юрьевич Махметов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украина Криминальная.
После нападения Елизавета была доставлена в больницу в критическом состоянии. К настоящему времени она уже вышла из комы. Ей предстоит курс длительной реабилитации, пишет "Комсомольская правда". Нападавший пока не задержан.
По словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицыПо словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицы
Следственный комитет России опубликовал 12 марта на Youtube 40-секундную видеозапись нападения на 19-летнюю жительницу Соснового Бора Елизавету Земскову. 8 февраля на улице Восстания в Санкт-Петербурге ей перерезал горло бывший ухажер - 21-летний уроженец Уральска в Казахстане Александр Юрьевич Махметов.
После нападения Елизавета была доставлена в больницу в критическом состоянии. К настоящему времени она уже вышла из комы. Ей предстоит курс длительной реабилитации, пишет "Комсомольская правда". Нападавший пока не задержан.
По словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицы, у дома N1 по улице Восстания.
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На кадрах видно, как мужчина, одетый в синюю спецовку со светоотражающими полосами, повалил девушку на тротуарную плитку, а затем присел рядом и совершил какие-то манипуляции. Как потом оказалось, злоумышленник ударил Елизавету ножом в шею.
Следственный комитет России опубликовал 12 марта на Youtube 40-секундную видеозапись нападения на 19-летнюю жительницу Соснового Бора Елизавету Земскову. 8 февраля на улице Восстания в Санкт-Петербурге ей перерезал горло бывший ухажер - 21-летний уроженец Уральска в Казахстане Александр Юрьевич Махметов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украина Криминальная.
После нападения Елизавета была доставлена в больницу в критическом состоянии. К настоящему времени она уже вышла из комы. Ей предстоит курс длительной реабилитации, пишет "Комсомольская правда". Нападавший пока не задержан.
По словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицыПо словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицы
Следственный комитет России опубликовал 12 марта на Youtube 40-секундную видеозапись нападения на 19-летнюю жительницу Соснового Бора Елизавету Земскову. 8 февраля на улице Восстания в Санкт-Петербурге ей перерезал горло бывший ухажер - 21-летний уроженец Уральска в Казахстане Александр Юрьевич Махметов.
После нападения Елизавета была доставлена в больницу в критическом состоянии. К настоящему времени она уже вышла из комы. Ей предстоит курс длительной реабилитации, пишет "Комсомольская правда". Нападавший пока не задержан.
По словам Елизаветы, 8 февраля она решила встретиться с Александром, чтобы поставить точку в близких отношениях с ним. Ссора бывших влюбленных произошла днем прямо на тротуаре оживленной улицы, у дома N1 по улице Восстания.
Читайте также: В России чиновник украл машину у таксиста и задавил его
На кадрах видно, как мужчина, одетый в синюю спецовку со светоотражающими полосами, повалил девушку на тротуарную плитку, а затем присел рядом и совершил какие-то манипуляции. Как потом оказалось, злоумышленник ударил Елизавету ножом в шею.
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