Раздел: Россия
Отравление Скрипаля: Лавров ответил на ультиматум Великобритании
Лавров ответил Терезе Мэй.
Он также добавил, что Россия готова сотрудничать со следствием в соответствии с международным правом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Россия не причастна к отравлению бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в британском Солсбери и готова сотрудничать со следствием. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров..
Россия сразу после информации об отравлении Скрипаля подала ноту Великобритании для доступа к материалам следствия. Однако четкого ответа получено не было и к материалам РФ не допустили.
"Если говорить о том, что обязана делать Великобритания согласно Конвенции о запрещении химического оружия, то ей нужно немедленно обратиться к стране, которая подозревается в том, что она является источником вещества", - сказал Лавров.
Он также ответил на ультиматум Терезы Мэй о предоставлении Россией немедленной информации относительно вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль. Лавров отреагировал довольно ожидаемо.
"Мы уже сделали заявление, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - ответил он.
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"Россия не виновата, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу", - добавил российский министр.
Он также добавил, что Россия готова сотрудничать со следствием в соответствии с международным правом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Россия не причастна к отравлению бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в британском Солсбери и готова сотрудничать со следствием. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров..
Россия сразу после информации об отравлении Скрипаля подала ноту Великобритании для доступа к материалам следствия. Однако четкого ответа получено не было и к материалам РФ не допустили.
"Если говорить о том, что обязана делать Великобритания согласно Конвенции о запрещении химического оружия, то ей нужно немедленно обратиться к стране, которая подозревается в том, что она является источником вещества", - сказал Лавров.
Он также ответил на ультиматум Терезы Мэй о предоставлении Россией немедленной информации относительно вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль. Лавров отреагировал довольно ожидаемо.
"Мы уже сделали заявление, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - ответил он.
Читайте также: В России заявили о предполагаемых виновниках в деле Скрипаля
"Россия не виновата, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу", - добавил российский министр.
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