Отравление Скрипаля: Лавров ответил на ультиматум Великобритании

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Сегодня, в субботу, Российская Федерация сказала, что готова принимать участие в сирийской операции во всех ее составляющих. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел РФ, после того, как состоялось голосование касательно резолюции Совета Безопасности ООН по вопросу химического оружия в САР.