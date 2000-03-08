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Раздел: Россия  
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В России могут запретить все британские СМИ

В России могут запретить все британские СМИ Такой строгий запрет будет введён в случае закрытия Russia Today в Великобритании.

Британские средства массовой информации не будут работать в России в случае введения Великобританией санкций в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", – сказала Захарова.

Роскомнадзор в свою очередь заявил, что примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", – отмечается в сообщении главы Роскомнадзора Александра Жарова на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.

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Ofcom проинформировал во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится следующее: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным в рамках исполняемых нами обязанностей убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии с принятыми нормами".
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 Теги: Россия, СМИ

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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