В России могут запретить все британские СМИ

Такой строгий запрет будет введён в случае закрытия Russia Today в Великобритании.



Британские средства массовой информации не будут работать в России в случае введения Великобританией санкций в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт



"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", – сказала Захарова.



Роскомнадзор в свою очередь заявил, что примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT.



"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", – отмечается в сообщении главы Роскомнадзора Александра Жарова на официальном сайте ведомства.



Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.



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Ofcom проинформировал во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится следующее: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным в рамках исполняемых нами обязанностей убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии с принятыми нормами". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Британские средства массовой информации не будут работать в России в случае введения Великобританией санкций в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", – сказала Захарова.Роскомнадзор в свою очередь заявил, что примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT."В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", – отмечается в сообщении главы Роскомнадзора Александра Жарова на официальном сайте ведомства.Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.Ofcom проинформировал во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится следующее: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным в рамках исполняемых нами обязанностей убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии с принятыми нормами".



