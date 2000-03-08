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Раздел: Россия  
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Ксения Собчак поставила точку в вопросе отношения к проблеме Крыма

Ксения Собчак поставила точку в вопросе отношения к проблеме Крыма Кандидат на пост президента РФ выразила свою позицию на российском ТВ.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что Крым – очень серьезная проблема, однако, по ее словам, это не проблема народов Украины и России, а проблема правительств Украины и России. Об этом политик заявила во время предвыборных дебатов в эфире пропагандистских телеканалов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

В частности, она в очередной раз подчеркнула, что не собирается вести агитацию в аннексированном Россией Крыму, а едет туда, прежде всего, с гуманитарной миссией.

"Но, к сожалению, наши украинские коллеги ведут себя так, как ведут себя, но я уверена, что это не проблема народов Украины и России, а является проблемой правительства Украины, что ведет себя странно, и проблемой правительства России", – отметила Собчак.

По ее словам, крымская проблема огромна и ее придется решать еще ее детям.

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"На самом деле из-за крымской проблемы у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая-большая проблема. Я считаю, что Россия нарушила все международные договоренности", – убеждает Собчак.

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 Теги: Собчак, Крым

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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