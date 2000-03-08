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Раздел: Россия  
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Пользователи мессенджера Telegram подали в суд на ФСБ

Пользователи мессенджера Telegram подали в суд на ФСБ Требуемая компенсация составляет 800 тысяч рублей.

Юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск против Федеральной службы безопасности РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Представитель "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян напомнил, что спецслужба настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram. По его словам, такие действия "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".

В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей ($13,9 тыс.) за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.

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Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ.
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 Теги: ФСБ, Telegram

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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