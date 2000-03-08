Раздел: Россия
Пользователи мессенджера Telegram подали в суд на ФСБ
Требуемая компенсация составляет 800 тысяч рублей.
Юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск против Федеральной службы безопасности РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Представитель "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян напомнил, что спецслужба настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram. По его словам, такие действия "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".
В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей ($13,9 тыс.) за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.
Читайте также: В России могут запретить все британские СМИ
Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ.
Юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск против Федеральной службы безопасности РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Представитель "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян напомнил, что спецслужба настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram. По его словам, такие действия "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".
В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей ($13,9 тыс.) за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.
Читайте также: В России могут запретить все британские СМИ
Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
325
0
Оставьте свой комментарий