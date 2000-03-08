Раздел: Россия
В Москве из пункта обмена валют украли огромную сумму
У клиента украли один миллион долларов.
В Москве у клиента одного из пункта обмена валюты похитили один миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарнии.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина планировал обменять доллары на рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.
Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.
По данному факту открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
«Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», - сказала Волк.
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В отношении задержанных - 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Москве у клиента одного из пункта обмена валюты похитили один миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарнии.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина планировал обменять доллары на рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.
Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.
По данному факту открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
«Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», - сказала Волк.
Читайте также: В Санкт-Петербурге парень на улице пытался перерезать горло бывшей девушке
В отношении задержанных - 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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