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Раздел: Россия  
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В Москве из пункта обмена валют украли огромную сумму

В Москве из пункта обмена валют украли огромную суммуУ клиента украли один миллион долларов.

В Москве у клиента одного из пункта обмена валюты похитили один миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарнии.

Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина планировал обменять доллары на рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.

По данному факту открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

«Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», - сказала Волк.

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В отношении задержанных - 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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 Теги: Москва, грабитель

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Сегодня, 14:46 » Автор: Татьяна Шедько
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