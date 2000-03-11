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Раздел: Россия  
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В США призвали страны-члены НАТО отозвать своих послов из РФ

В США призвали страны-члены НАТО отозвать своих послов из РФТереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны.

Исследователь аналитического центра American Enterprise Institute Майкл Рубин призвал все страны-члены НАТО отозвать своих послов из Москвы и выдворить российских послов в качестве ответа на использование РФ химического в Великобритании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на voanews.com.

США также могли бы закрыть и российские консульства, если возникнет потребность в диалоге, всегда можно обратиться к послу России в ООН, – отметил Рубин.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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 Теги: США, посол, РФ

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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