В США призвали страны-члены НАТО отозвать своих послов из РФ

Тереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны.



Исследователь аналитического центра American Enterprise Institute Майкл Рубин призвал все страны-члены НАТО отозвать своих послов из Москвы и выдворить российских послов в качестве ответа на использование РФ химического в Великобритании.



Об этом пишет



США также могли бы закрыть и российские консульства, если возникнет потребность в диалоге, всегда можно обратиться к послу России в ООН, – отметил Рубин.



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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Исследователь аналитического центра American Enterprise Institute Майкл Рубин призвал все страны-члены НАТО отозвать своих послов из Москвы и выдворить российских послов в качестве ответа на использование РФ химического в Великобритании.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на voanews.com США также могли бы закрыть и российские консульства, если возникнет потребность в диалоге, всегда можно обратиться к послу России в ООН, – отметил Рубин.Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.



